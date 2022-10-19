Бывшего Дженнифер Лопес заметили с новой девушкой в Калифорнии

Алекс Родригес разорвал помолвку с певицей в 2021 году.

Пять лет Алекс Родригес и Дженнифер Лопес были парой. Казалось, все у них идеально: миллионы долларов на счетах, шикарные дома, красивые дети и желание двигаться вперед. Бейсболист подарил любимой кольцо с внушительным бриллиантом и готовился к свадьбе, как вдруг на горизонте возник Бен Аффлек, и поп-звезда не смогла устоять перед бывшим.

Сам Алекс сейчас говорит, мол, хорошо, что он не связал себя узами брака с Лопес, это было бы ошибкой. Но инсайдеры говорят: он до сих пор обижен на ДжейЛо.

Сразу после расставания он закрутил роман с 25-летней моделью Кэтри Паджетт, с которой встречался девять месяцев. А теперь у него появилась новая возлюбленная, фитнес-инструктор Жак Кордейро. Парочку заметили вместе в Беверли Хиллз. Они шли по улочке, зашли в один из бутиков и приобрели что-то для дома.