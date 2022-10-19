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Бывшего Дженнифер Лопес заметили с новой девушкой в Калифорнии

Алекс Родригес разорвал помолвку с певицей в 2021 году.

Пять лет Алекс Родригес и Дженнифер Лопес были парой. Казалось, все у них идеально: миллионы долларов на счетах, шикарные дома, красивые дети и желание двигаться вперед. Бейсболист подарил любимой кольцо с внушительным бриллиантом и готовился к свадьбе, как вдруг на горизонте возник Бен Аффлек, и поп-звезда не смогла устоять перед бывшим.

Сам Алекс сейчас говорит, мол, хорошо, что он не связал себя узами брака с Лопес, это было бы ошибкой. Но инсайдеры говорят: он до сих пор обижен на ДжейЛо.

Сразу после расставания он закрутил роман с 25-летней моделью Кэтри Паджетт, с которой встречался девять месяцев. А теперь у него появилась новая возлюбленная, фитнес-инструктор Жак Кордейро. Парочку заметили вместе в Беверли Хиллз. Они шли по улочке, зашли в один из бутиков и приобрели что-то для дома.

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Друзья Алекса уже рассказали: он счастлив со спортсменкой, которая подарила ему тепло, заботу и уют. Естественно, при такой симпатии история с Дженнифер Лопес уже ушла на второй план.

Что известно о Жак Кордейро? Она достаточно богата и умна, так как разработала собственную спортивную программу, получила магистерский диплом в области питания и имеет медицинское образование. От прошлого брака у нее двое детей, сообщает Page Six.

Напомним, в 2022 году Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека. Сначала тайная церемония прошла в Лас-Вегасе, а затем торжество устроили для всех.

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Источник фото: Kevin Sullivan/Keystone Press Agency/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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