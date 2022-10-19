Дженнифер Лопес
120 миллионов в год: раскрыты баснословные гонорары Семена Слепакова
Комик был лицом канала ТНТ и зарабатывал огромные деньги.19 окт 2022 11:01
А как же Брэд Питт? Раскрыта личность нового бойфренда Эмили Ратаковски
Популярная модель и блогер после развода с миллионером недолго оставалась одинока.19 окт 2022 10:34
Бывшего Дженнифер Лопес заметили с новой девушкой в Калифорнии
Алекс Родригес разорвал помолвку с певицей в 2021 году.19 окт 2022 10:06
Мадонна, Дженнифер Лопес и другие: самые известные веганы
Веганство получает хорошую поддержку от знаменитостей.15 окт 2022 14:22
Новый фильм о Мэрилин Монро сравнили с низкопробным кино
Проект «Блондинка», который вышел на Netflix 28 сентября, раскритиковала модель Эмили Ратаковски.3 окт 2022 11:42
Модный тренд осени 2022: выбираем джинсовую юбку
Джинсовые юбки от миди до макси — это то, что нужно включить в свой осенний гардероб.1 окт 2022 21:13
Вышел трейлер биографического документального фильма «Дженнифер Лопес. Половина»
«Всю жизнь я сражалась за то, чтобы быть услышанной, увиденной и воспринятой всерьез», – говорит Лопес в ролике.20 май 2022 14:58
Найдено объяснение вызывающему образу Лопес: «Бывшему доказывает, что не бабка»
Джей Ло сравнили в сети с русскими женщинами.20 янв 2022 14:30
Дженнифер Лопес предсказали свадьбу в 2022 году: «Кармический союз»
Фанаты пары Лопес-Аффлек ждут свадьбы актеров.5 янв 2022 16:19
Лопес с Аффлексом, Милохин с Медведевой: озвучено, почему пиар-романы работают
Психолог рассказала о таком интересном явлении как «шипперинг».1 янв 2022 14:00
Кардиограмма шоу-бизнеса 2021: главные события из жизни звезд, которые не обсуждал только ленивый
Уходящий год подарил всему миру немало ярких эпизодов из мира шоу-бизнеса, о которых до сих пор говорит широкая общественность.29 дек 2021 11:25
В какой последовательности смотреть все части «Анаконды»?
«Анаконда» Луиса Льосы – один из самых популярных фильмов ужасов 1990-х годов.23 дек 2021 14:56
Дженнифер Лопес осудила Бена Аффлека за его высказывания в адрес бывшей жены
Поп-дива недовольна поведением актера.17 дек 2021 15:55
Выдал себя с головой: Бен Аффлек попал под негативное влияние Дженнифер Лопес
Актер пил из-за несчастливого брака.16 дек 2021 14:35
«Наверное, Лопес нашептала»: Аффлек предал мать своих детей в глазах публики
Актер признался, как жил до воссоединения с Дженнифер Лопес.16 дек 2021 09:17
Бен Аффлек не мог перестать пить в браке с Дженнифер Гарнер: «В ловушке»
Бен Аффлек не мог уйти из-за детей.15 дек 2021 10:10
В сети не верят в роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: «Попахивает наигранностью»
Фанаты звездной пары упрекнули фотографов в преследовании.13 дек 2021 10:46
Бен Аффлек впервые прокомментировал воссоединение с Дженнифер Лопес
Актер назвал их отношения с певицей «великой историей любви».2 дек 2021 14:51
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели общий выходной с детьми
Лопес и Аффлек вместе встретили День благодарения.29 ноя 2021 09:53
Выбору Лопес сдавливающих грудь нарядов нашли объяснение
Маммологи и подписчики в шоке от нарядов звезды.27 ноя 2021 07:00
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