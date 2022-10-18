Певец Микабен умер на концерте в Париже — видео

Гаитянский певец выступал на разогреве группы Carimi в столице Франции, как вдруг ему стало плохо. Он упал и скончался на глазах у тысячи человек.

Трагедией закончился концерт популярной поп-рок группы Carimi в парижском зале Accor Arena. Туда приехали не только музыканты, но и Майкл Бенджамин, известный как Микабен. Он выступал на разогреве у коллектива.

После исполненного сета исполнитель отправился в гримерку, но, когда уходил со сцены, неожиданно зашатался и упал около барабанной установки без сознания. Организаторы тут же бросились помогать ему и вызвали скорую помощь, но спасти его уже было нельзя. Причиной смерти Микабена называют обширный инфаркт, он случился у него сразу после завершения концерта.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри потрясен смертью артиста, который по всему миру представлял свою страну.

Мы потеряли важную фигуру в гаитянской музыке,

— сказал политик.

Зрители, которые стали невольными свидетелями трагедии, сначала подумали, что это элемент шоу. Но затем осознали весь ужас ситуации. В социальных сетях поклонники пишут прощальные посты и говорят, что Микабен мог бы достигнуть мирового успеха: он был не только исполнителем, но и автором, а также продюсировал молодые коллективы. Самые известные его композиции Baby I Missed You и Fanm sa move.

Отметим, что артисту был 41 год. Микабен в конце 2021 года стал отцом, супруга Ванесса Фанфан родила ему дочь. Еще один ребенок артиста родится в декабре 2022-го.

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