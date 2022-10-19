Все новости Бен Аффлек

Бен Аффлек

Звезды
Бывшего Дженнифер Лопес заметили с новой девушкой в Калифорнии
Алекс Родригес разорвал помолвку с певицей в 2021 году.
Звезды Кино
Новый фильм о Мэрилин Монро сравнили с низкопробным кино
Проект «Блондинка», который вышел на Netflix 28 сентября, раскритиковала модель Эмили Ратаковски.
Кино
Роберта Паттинсона заменили на Бена Аффлека в deepfake-отрывках из «Бэтмена»
Смотрится интересно, но не совсем естественно.
Кино
Барри Кеоган и звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди сыграют с Розамунд Пайк в фильме «Солтбёрн»
Снимет фильм создательница «Девушки, подающей надежды».
Кино
«Нулевая химия»: Сиенна Миллер рассказала, что у нее не было ни тени романтики с Беном Аффлеком
В «Законе ночи» они играли влюбленных, но во время съемок Миллер только и делала, что смеялась.
Кино
Успех «Караморы» Козловского и продолжение Mortal Kombat: кинодайджест
Режиссер Мэтт Ривз впервые высказался об отмененном сольнике «Бэтмена».
Кино
Запретят ли «Эйфорию» и каким получился «Крик 5»: кинодайджест
Бен Аффлек признался, кто вынудил его уйти.
Кино
По слухам, в киновселенной DC появится новая Лига справедливости с Бэтгерл и Супергерл
Также в состав войдут Шазам и Флэш.
Звезды
Дженнифер Лопес предсказали свадьбу в 2022 году: «Кармический союз»
Фанаты пары Лопес-Аффлек ждут свадьбы актеров.
Звезды
Лопес с Аффлексом, Милохин с Медведевой: озвучено, почему пиар-романы работают
Психолог рассказала о таком интересном явлении как «шипперинг».
Кино
Райан Рейнольдс рассказал, что его часто принимают за Бена Аффлека и Райана Гослинга
Актер относится к этой ситуации с присущим ему юмором. 
Звезды
Дженнифер Лопес осудила Бена Аффлека за его высказывания в адрес бывшей жены
Поп-дива недовольна поведением актера.
Звезды
Выдал себя с головой: Бен Аффлек попал под негативное влияние Дженнифер Лопес
Актер пил из-за несчастливого брака.
Звезды
«Наверное, Лопес нашептала»: Аффлек предал мать своих детей в глазах публики
Актер признался, как жил до воссоединения с Дженнифер Лопес.
Звезды
Бен Аффлек не мог перестать пить в браке с Дженнифер Гарнер: «В ловушке»
Бен Аффлек не мог уйти из-за детей.
Звезды
В сети не верят в роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: «Попахивает наигранностью»
Фанаты звездной пары упрекнули фотографов в преследовании.
Звезды
Бен Аффлек впервые прокомментировал воссоединение с Дженнифер Лопес
Актер назвал их отношения с певицей «великой историей любви».
Звезды
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели общий выходной с детьми
Лопес и Аффлек вместе встретили День благодарения.
Звезды
Певица Дженнифер Лопес намекнула на желание выйти замуж за Бена Аффлека
Поклонники услышали в новой песне певицы намек на замужество.
Звезды
«Надежда все вернуть»: Бен Аффлек общается с бывшей, несмотря на отношения с Дженнифер Лопес
Бывшая супруга и нынешняя девушка Бена Аффлека проводят время вместе.
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