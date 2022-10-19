Бен Аффлек

Алекс Родригес разорвал помолвку с певицей в 2021 году.

Смотрится интересно, но не совсем естественно.

Роберта Паттинсона заменили на Бена Аффлека в deepfake-отрывках из «Бэтмена»

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«Нулевая химия»: Сиенна Миллер рассказала, что у нее не было ни тени романтики с Беном Аффлеком

В «Законе ночи» они играли влюбленных, но во время съемок Миллер только и делала, что смеялась.

17 апр 2022 12:29