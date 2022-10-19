Бен Аффлек
Бывшего Дженнифер Лопес заметили с новой девушкой в Калифорнии
Алекс Родригес разорвал помолвку с певицей в 2021 году.19 окт 2022 10:06
Новый фильм о Мэрилин Монро сравнили с низкопробным кино
Проект «Блондинка», который вышел на Netflix 28 сентября, раскритиковала модель Эмили Ратаковски.3 окт 2022 11:42
Роберта Паттинсона заменили на Бена Аффлека в deepfake-отрывках из «Бэтмена»
Смотрится интересно, но не совсем естественно.26 май 2022 16:53
Барри Кеоган и звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди сыграют с Розамунд Пайк в фильме «Солтбёрн»
Снимет фильм создательница «Девушки, подающей надежды».15 май 2022 12:43
«Нулевая химия»: Сиенна Миллер рассказала, что у нее не было ни тени романтики с Беном Аффлеком
В «Законе ночи» они играли влюбленных, но во время съемок Миллер только и делала, что смеялась.17 апр 2022 12:29
Успех «Караморы» Козловского и продолжение Mortal Kombat: кинодайджест
Режиссер Мэтт Ривз впервые высказался об отмененном сольнике «Бэтмена».27 янв 2022 12:35
Запретят ли «Эйфорию» и каким получился «Крик 5»: кинодайджест
Бен Аффлек признался, кто вынудил его уйти.13 янв 2022 12:15
По слухам, в киновселенной DC появится новая Лига справедливости с Бэтгерл и Супергерл
Также в состав войдут Шазам и Флэш.6 янв 2022 14:16
Дженнифер Лопес предсказали свадьбу в 2022 году: «Кармический союз»
Фанаты пары Лопес-Аффлек ждут свадьбы актеров.5 янв 2022 16:19
Лопес с Аффлексом, Милохин с Медведевой: озвучено, почему пиар-романы работают
Психолог рассказала о таком интересном явлении как «шипперинг».1 янв 2022 14:00
Райан Рейнольдс рассказал, что его часто принимают за Бена Аффлека и Райана Гослинга
Актер относится к этой ситуации с присущим ему юмором.21 дек 2021 15:26
Дженнифер Лопес осудила Бена Аффлека за его высказывания в адрес бывшей жены
Поп-дива недовольна поведением актера.17 дек 2021 15:55
Выдал себя с головой: Бен Аффлек попал под негативное влияние Дженнифер Лопес
Актер пил из-за несчастливого брака.16 дек 2021 14:35
«Наверное, Лопес нашептала»: Аффлек предал мать своих детей в глазах публики
Актер признался, как жил до воссоединения с Дженнифер Лопес.16 дек 2021 09:17
Бен Аффлек не мог перестать пить в браке с Дженнифер Гарнер: «В ловушке»
Бен Аффлек не мог уйти из-за детей.15 дек 2021 10:10
В сети не верят в роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: «Попахивает наигранностью»
Фанаты звездной пары упрекнули фотографов в преследовании.13 дек 2021 10:46
Бен Аффлек впервые прокомментировал воссоединение с Дженнифер Лопес
Актер назвал их отношения с певицей «великой историей любви».2 дек 2021 14:51
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели общий выходной с детьми
Лопес и Аффлек вместе встретили День благодарения.29 ноя 2021 09:53
Певица Дженнифер Лопес намекнула на желание выйти замуж за Бена Аффлека
Поклонники услышали в новой песне певицы намек на замужество.24 ноя 2021 08:00
«Надежда все вернуть»: Бен Аффлек общается с бывшей, несмотря на отношения с Дженнифер Лопес
Бывшая супруга и нынешняя девушка Бена Аффлека проводят время вместе.17 ноя 2021 11:30
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