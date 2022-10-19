«Манера говорить устаревшая, ошибается»: Меньшова оценила работу Познера

Бывшая ведущая Первого канала прошлась по работе знаменитого интервьюера.

В Сети активно обсуждают неожиданное исчезновение из эфира Владимира Познера. Ведущий популярной программы не появляется на экранах с февраля: это связано с информационными программами, которые на данный момент запустил Первый канал.

Между тем зрители скучают без глубоких и серьезных интервью Владимира Владимировича. Он, как никто другой, мог раскрыть собеседника и вытащить из него то, что другим было не под силу. Хотя Юлия Меньшова, бывшая ведущая Первого, не совсем согласна с этим.

Так, в беседе с порталом «ОК! На связи» она выразила мнение, что манера общения Познера уже давно устарела. Более того, много раз Юлия замечала, как мэтр совершает крупные ошибки, приглашая к себе очередного гостя.

Может перепутать факты в биографии, даже когда основывает свой вопрос на этом факте,

— с грустью констатировала Юлия.

При этом знаменитость отдала дань уважения таланту Познера. Невооруженным глазом видно, что он хорошо подкован, много знает и прекрасно владеет жанром интервью, особенно это касается политических персон.

Меньшова не стала скрывать, она смотрит и других коллег и многому у них учится. Например, нравится ей Ирина Шихман. Звезда YouTube не стесняется приглашать совершенно разных персонажей к себе, более того, журналистка берет и тех людей, позиция которых ей не близка. И устраивает своеобразный баттл в эфире, четко отстаивая свои взгляды.

Напомним, в прошлом году Юлия Меньшова сама создала проект в Сети, куда для беседы приглашает интересные ей личности. Ранее она вела программу «Наедине со всеми», а также шоу «Сегодня вечером».

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