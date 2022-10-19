Юлия Меньшова
«Манера говорить устаревшая, ошибается»: Меньшова оценила работу Познера
Бывшая ведущая Первого канала прошлась по работе знаменитого интервьюера.19 окт 2022 08:51
Александр Градский не ходил на шоу Малахова из-за личной неприязни к телеведущему
Музыкант пришел на программу Первого канала после смены ведущего.21 янв 2022 08:02
52-летнюю Юлию Меньшову похвалили за смелый снимок в интернете
Юлия Меньшова призналась, что не хочет работать.10 янв 2022 16:07
Алентова ужаснула россиян своим видом: «Перекосило от пластики»
Актриса стала неузнаваемой.10 янв 2022 14:21
Кто играл Людку в «Любовь и голуби»?
Первоначально на роль старшей дочери Кузякиных Людмилы претендовала Ольга Мелихова.25 дек 2021 13:30
«Ради бабла»: Галкин объяснил, почему не остановил спор между Долиной и Карнавал
Телеведущий хочет скандалов и драматургии.29 ноя 2021 15:59
Актриса Юлия Меньшова призналась, что ее редко узнают на улице
В декабре артистка пересаживается на метро.18 ноя 2021 14:15
Юлия Меньшова рассказала о самочувствии мамы после смерти ее мужа Владимира Меньшова
Работа помогает Вере Алентовой пережить горечь утраты.18 ноя 2021 13:18
«И так без конца!»: потерявшая отца Юлия Меньшова высказалась о семейных конфликтах
Телеведущая рассказала, почему дети и родители не понимают друг друга.29 окт 2021 16:09
На Юлию Меньшову напали из-за смерти ее отца
Меньшов не успел привиться.26 окт 2021 10:13
«Помогите детям выжить»: Юлия Меньшова попросила Малышеву о помощи
Актриса попросила помочь детям, страдающим первичным иммунодефицитом.5 окт 2021 12:40
Кто озвучивает новые серии «Простоквашино»?
Премьера первого сезона российского мультсериала «Простоквашино», долгожданного продолжения истории героев советского мультфильма «Трое из Простоквашино», состоялась в 2018 году.4 окт 2021 13:09
Меньшова о последней встрече с отцом в красной зоне: «Это фильм ужасов»
Актриса рассказала о самом тяжелом периоде своей жизни.13 сен 2021 09:40
«Помните принцип "не навреди"»: как правильно худеть на интервальном голодании
Пока знаменитости делятся опытом похудения, врач-диетолог предупреждает о возможных проблемах.26 авг 2021 11:20
«Взгляд коммунистический»: Меньшова всполошила соцсети детским фото
Фанатов удивил архивный снимок звезды сериала «Между нами, девочками».22 мар 2021 09:33
«Вопросы задаю я, а правила — вы»: Юлия Меньшова рассказала о самом сложном интервью с Максаковой
Ведущая заявила, что в какой-то момент отпустила ситуацию.22 фев 2021 02:19
«Проблема вообще не в Максиме Галкине»: Юлия Меньшова раскрыла причины ухода с Первого канала
Телеведущая уже некоторое время не появляется в вечерней программе.18 фев 2021 10:07
«Свои дети растут мгновенно»: Юлия Меньшова показала архивное фото с маленьким сыном
Актриса рассказала, как сейчас выглядит ее наследник.18 фев 2021 08:52
«Мы шли к этому 8 лет — и пришли!»: 48-летняя Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера
Актриса оригинально поздравила поклонников с Днем всех влюбленных.16 фев 2021 08:11
«Мой эпический провал»: Юлия Меньшова объяснила неудачное участие в «Танцах со звездами»
Актриса призналась, что серьезная хореография — не ее конек.12 фев 2021 16:48
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