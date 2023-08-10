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Мода и красота

Мода и красота
Кожа за такое спасибо не скажет: исключите это из своих привычек
И тогда никакие «уколы красоты» не понадобятся.
Мода и красота
«В облипку» больше не наденешь: кому противопоказаны бархат, кружево и водолазка
Женщинам за 30 такая одежда только навредит.
Мода и красота
Популярные советы по уходу за кожей обернутся кошмаром: не пытайтесь это повторить
Бьюти-эксперты на себе не испытали.
Мода и красота
Не слушайте бабушкиных советов: эти народные средства для загара принесут ожоги
Вот что использовать категорически нельзя.
Мода и красота
Эта трендовая одежда старит всех без исключения: она прибавит вам 10 лет
Гардероб пора пересмотреть.
Мода и красота
Это главный цвет сезона: назван выбор смелых модниц
Известный стилист посоветовал пересмотреть свой гардероб.
Общество Мода и красота
Zara вернется в Россию. Но с большими переменами 
Компания и раньше хотела вернуться на российский рынок. Оставалось понять, как это сделать.
Мода и красота Общество
88-летний Джорджио Армани поделился секретом бодрости
Неготовность останавливаться на достигнутом преследует его даже во сне.
Мода и красота
Эксклюзив
Ольгу Бузову предупредили, к чему может привести любовь к ярким нарядам
Бузова удивила поклонников кукольным образом.
Мода и красота
Эксклюзив
Роковая ошибка: зимняя обувь, которая изуродует любую красотку на новогодней вечеринке
Стилист рассказала, как оставаться стильной и модной даже холодной зимой.
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Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Общество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Общество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Общество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Общество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
Общество, 4 окт 2023 09:30
Главные новости
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно дома
Общество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутся
Общество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повара
Общество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуру
Общество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистоты
Общество, 3 окт 2023 12:00
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Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
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