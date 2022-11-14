Яна Рудковская
Факты о поцелуях, которые вас поразят
Не сомневайтесь в ценности поцелуя: в среднем человек тратит на поцелуи две недели своей жизни.14 ноя 2022 16:27
Как переводить деньги за границу, если карты не работают?
Три способа, которые помогут отправить деньги в другую страну, даже если переводы с карты на карту не работают.2 окт 2022 16:15
Стало известно, зачем Яна Рудковская уменьшила свою грудь
Хирург объяснил причины операции супруги Плющенко.21 янв 2022 09:59
Стало известно, зачем экс-возлюбленный Бузовой сделал кубики у хирурга: «Сам не справился бы»
Пластический хирург дал интервью Алене Жигаловой.21 янв 2022 09:46
Сына Яны Рудковской, запретившего ей лететь на Мальдивы, сравнили с Плющенко
Гном Гномыч хочет отдыхать с матерью.20 янв 2022 14:50
Новость о младшем сыне Рудковской шокировала россиян: «Детство закончено»
Арсения ждет судьба Гнома Гномыча.19 янв 2022 14:32
Яну Рудковскую уличили во лжи при ответе на вопрос о доходах
Яна Рудковская зарабатывает $2 млн в год.18 янв 2022 15:34
Рудковская всполошила россиян снимком пальцев на ноге: «У нее их шесть»
Жена Плющенко ответила на вопросы своих подписчиков.18 янв 2022 15:23
Яна Рудковская рассказала о дружбе с Ксенией Собчак: «Пошла бы с ней в разведку»
Жена Плющенко высказалась об интервью Димы Билана.18 янв 2022 09:13
Яна Рудковская сделала пластическую операцию груди у лучшего хирурга
Продюсер откровенно ответила на вопросы своих подписчиков.18 янв 2022 08:49
Яна Рудковская призналась, что зарабатывает 2 миллиона долларов в год
Продюсер открыто говорит о баснословных заработках.17 янв 2022 15:54
Ксения Собчак поделилась видео с угрозами в адрес 9-летнего сына Яны Рудковской
Собчак вывела своего сына на лед.12 янв 2022 16:03
Яна Рудковская поделилась видео со дня рождения Гнома Гномыча
Сыну Плющенко исполнилось 9 лет.12 янв 2022 13:48
«Такие ноги у 20-летних редко встретишь»: вот как на самом деле выглядит Рудковская
Жену Евгения Плющенко сравнили с «девочкой».9 янв 2022 15:00
Яну Рудковскую не узнали после Нового года: «Лицо рыхлое и отечное»
Плющенко и Рудковская привели сына на Первый канал.7 янв 2022 09:00
Яна Рудковская трогательно поздравила Гнома Гномыча с днем рождения
Саше исполнилось 9 лет.6 янв 2022 16:48
Евгений Плющенко вышел на лед с годовалым сыном Арсением
Яна Рудковская отметила день рождения 2 января.6 янв 2022 15:43
Миллион на спа и вилла за 500 тысяч: топ-6 звезд, которые тратят целое состояние на отдых
Знаменитости не жалеют миллионы рублей на дорогие отели, виллы и рестораны.5 янв 2022 16:00
Тарасова была права: спортивные способности Гнома Гномыча вызвали сомнения у россиян
Сын Рудковской работает в постановке отца.5 янв 2022 15:31
Пафосному поведению Рудковской нашли объяснение: «Тяжелое детство было»
Яне исполнилось 47 лет.5 янв 2022 15:30
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