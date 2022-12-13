Простила измены и рехаб: Оксана Самойлова второй раз сыграла свадьбу с Джиганом

Рэпер и его супруга решили необычным способом отметить годовщину и сыграли свадьбу в прямом эфире.

Прошло то время, когда Джиган тусил каждый день, постоянно употреблял наркотики и заливал это дело алкоголем. Оксане Самойловой все говорили о том, что муж ей изменяет, но она не слушала и продолжала играть в идеальную семью.

В итоге пара оказалась на грани развода, но Самойловой удалось положить мужа в рехаб, где он пролечился и вышел другим человеком. Теперь Джига (так ласково называют музыканта друзья и коллеги. — Прим. «Утро-Новости») примерный семьянин, активный гастролер и герой многочисленных мемов.

10-летие совместной жизни они решили отметить еще одной свадьбой, к которой готовились целый месяц. Пара арендовала огромный зал в центре Москвы, позвала различных знаменитостей — от Тимати до Яны Рудковской. Праздник проходил в прямом эфире популярной социальной сети, который посмотрели 6 миллионов человек.

Оба супруга вновь дали клятвы любить друг друга, а детям пообещали не рожать пятого ребенка. В финале мероприятия в зал вынесли огромный семиметровый торт, который состоял из нескольких секций.

Отметим, что Джиган и Оксана Самойлова поженились 10 лет назад. За это время у пары появилось четверо детей, последний из которых — мальчик Давид — родился два года назад.

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