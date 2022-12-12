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«Я умываю руки, хочу тебе сдаться»: Лепс и избитый им петербуржец помирились

Музыкант возместил моральный и материальный ущерб жителю Санкт-Петербурга.

Громкая история, которая произошла в начале декабря, могла бы стать сенсацией, но стороны смогли урегулировать все проблемы и пришли к консенсусу. Об этом рассказал адвокат потерпевшего. 12 декабря Дмитрий должен был приехать в суд, чтобы там опознать фоторобот артиста для продолжения следствия, но стороны примирились и уведомили об этом следствие.

Как выяснилось, Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему, но конкретных цифр никто не назвал. Сам Дмитрий пока не спешит давать интервью или давать какие-либо комментарии. Ранее жена признавалась, что ее муж задыхается, так как не может дышать через нос. У нее рядом всегда мобильный телефон на случай экстренной госпитализации. Видео жестокой драки можно посмотреть здесь.

Отметим, что драка произошла около ресторана на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Мужчины поспорили из-за игры в нарды, что стало причиной словесной перепалки, а затем и избиения на улице. Теперь же это все в прошлом, сообщает Fontanka.ru.

«Жена боится, что муж задохнется»: избитый Лепсом петербуржец не может дышать«Надо его довести, чтобы он такое сделал»: Садальский о скандале с Лепсом«Алкоголь зверит и скотинит человека»: психиатр-нарколог оценил драку Лепса

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Источник фото: Edgar Breshchanov/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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