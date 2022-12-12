Взгляд безумный: фанаты осудили Карину Кросс за косплей Уэнсдэй

Сериал Тима Бертона об одной из семейки Аддамс взорвал соцсети. Сначала все копировали танец Уэнсдэй, теперь же одеваются в ее стиле.

Уэнсдэй — это новая звезда соцсетей. Актриса Дженна Ортега настолько классно сыграла свою роль, что поклонники по всему миру не перестают восхищаться этим проектом. В соцсетях хэштег с именем героини уже перевалил за 100 миллионов отметок, а сама артистка готовится ко второму сезону.

Походить на главную героиню этой зимы решила и блогерша Карина Кросс. Участница шоу «Звезды в Африке», которая раньше была блондинкой, неожиданно примерила «темный» образ Уэнсдэй и представила несколько фото, где она в черном парике и темных контактных линзах.

Правда, поклонники не оценили преображение своей любимицы. Увидев ее танцы и внешность, многие стали писать гневные комментарии под постом.

Взгляд слишком безумный,

— пишут в соцсетях.

Тебе уже больше 30, а ты все еще играешь школьницу,

— отмечают другие.

Сама по себе слишком нелепая для такого образа, не твой уровень,

— говорят остальные.

Сама Карина не стала отвечать пользователям и вступать в полемику. Она считает, что нужно периодически меняться и вживаться в разные роли, тогда будешь всегда интересен публике, сообщает Super.ru.

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