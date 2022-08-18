Карина Кросс (Лазарьянц)

Карина Лазарьянц добилась успеха в модельном бизнесе и спорте, но своим главным занятием решила сделать блогерство. Миллионы подписчиков следят за творчеством Карины, теперь известной как Kara Kross.

Биография и личная жизнь

Карина родилась 25 октября 1992 года в семье москвичей. Мама будущей звезды была тренером в конном спорте, отец — бизнесменом, и от каждого Карина взяла что-то хорошее, например, любовь к лошадям и предпринимательскую жилку.

Еще дошкольницей Карина попала в театральную студию, где ей в основном давали главные роли. Но девочке хотелось попробовать все. Через пару лет она бросила театр и начала заниматься боксом; уже в 12 лет у Лазарьянц был второй юношеский разряд. Травма в 15 лет поставила крест на спортивной карьере, и Карина нашла новое занятие: стала моделью. Она продолжала ходить на фотосессии и посещать модельные курсы, даже когда поступила в столичный филиал Ярославского театрального института.

Карина выбрала актерский факультет и получила диплом. Полученные в вузе знания ей пригодились и для карьеры блогера. Кроме того, Лазарьянц снялась в «Молодежке», сыграла эпизодическую роль в «Интернах» и «Универе».

На съемочной площадке «Молодежки» актриса встретилась с Александром Соколовским. Молодые люди сразу почувствовали притяжение и некоторое время встречались. Но отношения не продвинулись дальше нескольких свиданий, потому что Александр не был готов к отношениям, заявила Карина. По ее словам, он любил, чтобы все было весело, а она уже ждала от отношений чего-то более глубокого.

Карина Кросс и Давид Манукян (Дава)

В кадре с Кариной Кросс часто появляются мужчины, которых поклонники то и дело записывают ей в кавалеры. Так произошло с Давидом Манукяном, с которым блогер некоторое время тесно сотрудничала. После окончания совместной работы и начала отношений Давы с Ольгой Бузовой бывшие партнеры почти не общаются.

Поклонники были уверены, что виной всему ревность со стороны Карины, но блогер объяснила, что любовь тут ни причем.

По ее словам, к Давиду она относилась как к брату и старалась отдавать ему лучший материал для вайнов, делиться интересными идеями. Но через полгода девушка поняла, что не получает ничего в ответ. Ее обижало, когда совместные идеи Дава выдавал за свои и во время интервью не говорил о ее вкладе. В итоге Манукян получал подписчиков, фанатов и деньги, а Карина оставалась на месте.

Полный разрыв случился, когда Давид не приехал на важную для Карины рекламную съемку. Тогда блогер разорвала сотрудничество, и с тех пор бывшие партнеры не общаются.

Карина Кросс и Женя Ершов

Вскоре Карина начала делать вайны вместе с Женей Ершовым. Она помогала ему продвигать свой блог, аудитория которого увеличилась на четыре миллиона человек благодаря ей. Поклонники и пресса тут же заговорили о романе между блогерами, но они отказались комментировать слухи.

«Ничего не скажу про наши отношения. Эту темы мы не раскрываем. Мой ответ встречаемся ли мы — ни да, ни нет», — с улыбкой заявил Ершов в YouTube-шоу «Пушка».

С кем сейчас встречается Карина Кросс?

Звезда Instagram практически не говорит о своей личной жизни. Ни в одном из ее блогов нет романтических признаний или намеков на то, что в жизни Карины появился особенный человек.

Карина Кросс до пластики

Источник фото: instagram.com/karinakross/

Преданные фанаты блогера заметили, что Кросс выглядит иначе, чем пару лет назад. Сама звезда заявила, что серьезных изменений в свою внешность не вносила, но фанаты сделали выводы сами. Подписчики на страницу блогера отыскали ее архивные снимки и сравнили внешний вид артистки с тем, как она выглядит сейчас.

Многие отметили, что губы Карины явно стали больше, а подбородок острее. К тому же, черты лица заметно изменились за счет носа, который стал уже. Большинство так же указали на грудь, ставшую на пару размеров больше.

Фанаты остались недовольны решением Карины лечь под нож. Многие сошлись во мнении, что до операций блогер выглядела лучше, была миловидной.

Ютуб, Инстаграм и Тик Ток

Лазарьянц решила вести собственный проект на платформе Instagram. именно на этой странице она делится с поклонниками своим творчеством: публикует новые вайны и песни. У блогера также есть свой канал на YouTube.

В скетчах Карины периодически появляются и другие звезды соцсети, например, Женя Ершов, Василина Катаева, Катя Трамп, Сергей Штепс. Плоды длительного сотрудничества с Давидом Манукяном все еще можно увидеть в блоге Карины, но артисты отказались от новых совместных работ.

В своих юмористических скетчах Карина изображала и простоватых, и нелепых героинь, перед объективом она не боится выглядеть смешной. Кроме вайнов на странице Лазарьянц можно увидеть и личные посты, например, историю о ее прадедушке, который прошел через Великую Отечественную войну.

По примеру некоторых коллег Кросс тоже решила попробовать себя в вокале, к этому подтолкнула и все растущая популярность ее Instagram-аккаунта. В 2019 году Kara Kross записала 3 трека, которые можно увидеть на ее YouTube-канале: «Самого-самого, «Холодный кипяток», «Не враг».

