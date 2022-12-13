Многие артисты очень суеверные люди. Еще бы, ведь если они пойдут против суеверий, то могут лишиться популярности. Так в какие же приметы верят отечественные звезды?

Удивительный факт: некоторые певцы после концерта стараются не брать с собой цветы, а оставляют их либо в зале, либо раздают сотрудникам. Они считают, что забирать букеты домой плохая примета — тогда никто не придет к ним на следующий концерт.

У актеров тоже есть некоторые приметы, в которые они верят. «Утро-Новости» связались с российскими артистками Марией Ароновой и Анастасией Мельниковой и узнали у них, как они относятся к суевериям.

Например, знаменитая актриса Мария Аронова, сыгравшая главную роль в фильме «Батальон», верит в приметы и суеверия.

Мария Аронова Актриса театра и кино «Вот, например, недавно появившееся: мы с сыном благодаря Владимиру Владимировичу Иванову выпустили чудесный спектакль в Театре Вахтангова „Мертвые души“. И когда выезжаем из-под Нового Арбата, как вы знаете, по ходу нашего движения стоит памятник Николаю Васильевичу Гоголю. Мы всегда обращаемся к Николаю Васильевичу, просим помощи. Это вот такое суеверие у нас перед данным спектаклем. А так, конечно, суеверия есть: если ты находишь гвоздь на сцене — нельзя мимо пройти. Надо обязательно его взять, положить в карман по возможности. Потому что не возьмешь — роль потеряешь».

Раскрыла она и другой известный «секрет» — что делать актеру, если на пол упал сценарий. И тут есть однозначный ответ.

Мария Аронова Актриса театра и кино «Да, конечно, когда сам роняешь его на пол, выглядишь крайне странно, но садишься. Особенно это смешно в общественном месте. Садиться, а затем вместе с ним вставать. И чем старше становишься, тем тяжелее садиться и тяжелее вставать».

А вот звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова, после того как отучилась в театральном, встала на распутье. Ей пришлось выбрать: либо приметы, либо вера в Бога.

Анастасия Мельникова Актриса «Я для себя решила один раз и на всю жизнь — верю в Бога или в приметы. Поэтому для меня примет не существует. Я могу встать на колени перед выходом на сцену, могу перекреститься, могу прочитать молитвы, могу взять с собой иконку, чтобы она стояла, вот когда я выхожу и захожу за кулисы. Но тут нужно выбирать: или то, или другое. Я выбрала для себя веру. Я не верю в приметы».

«Хочу, чтобы сын видел счастливого папу, а не это»: Катя Кищук рассталась с мужем-абьюзеромПростила измены и рехаб: Оксана Самойлова второй раз сыграла свадьбу с ДжиганомВзгляд безумный: фанаты осудили Карину Кросс за косплей Уэнсдэй