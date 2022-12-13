Зачем актеры носят гвозди в кармане? Мария Аронова раскрыла секрет

Многие артисты очень суеверные люди. Еще бы, ведь если они пойдут против суеверий, то могут лишиться популярности. Так в какие же приметы верят отечественные звезды?

13 дек 2022 14:34