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Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
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Общество
Эксклюзив
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Большинство из них стоят копейки.
Общество
Эксклюзив
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно дома
Эксперт дала точную инструкцию. 
Общество
Эксклюзив
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутся
Можно обойтись без инсектицидов.
Общество
Эксклюзив
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повара
Получается необычный вкус.  
Общество
Эксклюзив
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуру
Растение заполнит клумбу шикарными листьями. 
Общество
Эксклюзив
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистоты
Покупные аэрозоли не понадобятся.
Общество
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Запах в контейнерах уйдет за ночь: эксперт назвал эффективное средство
Оно безопасно для здоровья.
Общество
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Хлоргексидин вместо тоника для лица: метод Кристины Асмус кожу не омолодит
Заменять им основной уход точно не стоит.
Общество
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Шеф-повара капусту дома не тушат: готовят из нее простую вкуснятину
Повторить может каждая хозяйка.
Общество
Эксклюзив
Именно так нужно готовить дачный дом к зиме: весной будет меньше хлопот
Строение не пострадает от холода и вредителей.
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Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Общество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Общество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Общество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Общество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
Общество, 4 окт 2023 09:30
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Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно дома
Общество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутся
Общество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повара
Общество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуру
Общество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистоты
Общество, 3 окт 2023 12:00
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Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
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