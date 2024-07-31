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Можно ли использовать спред вместо сливочного масла в выпечке?
Какие документы нужны для оформления развода в 2026 году
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Общество
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Юрист Дмитриевсий: бракоразводный процесс Бакальчук растянется не несколько месяцев
Заявление уже в суде.
Общество
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Юрист Петренко назвал шансы Максима Галкина оспорить статус иноагента в Верховном суде минимальными
Юморист вряд ли добьется результата.
Общество
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Юрист Иванов назвал законопроект об ограничении времени ненормированной работы шагом к улучшению условий труда
Документ обсуждают в Госдуме.
Общество
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Экономист Черных назвал причиной деления юаня боязнь китайских банков попасть под санкции
Это усложнило расчеты. 
Общество
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Эксперт по международному туризму Смирнова назвала интересные для индийцев города и достопримечательности России
Турпоток растет с каждым годом.
Общество
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Юрист Сергиенко — о расширении законодательства в сфере информации: "Этика и закон должны дополнять друг друга»
Инициативу высказал Дмитрий Песков.
Общество
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Экономист Васильева: новые правила банков могут привести к задержке переводов
Вступают в силу с 25 июля.
Общество
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Киберэксперт Нестеренко: удаление приложения «Авито» из App Store может быть связано с нарушением политики конфиденциальности Apple
Сейчас софт вновь доступен для скачивания. 
Общество
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Экономист Козлов связал повышение ставок по вкладам перед заседанием ЦБ желанием банков сохранить доверие клиентов
Максимальное значение — 19%.
Общество
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Юрист Иванов: для запрета Hamster Kombat требуется ужесточение законодательства
В Госдуме игру назвали мошеннической.
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В РЖД приняли решение — к общем столику больше не подпустят: в новых вагонах у пассажиров все будет по-другому
Общество, 21 июл 2026 12:15
Роскачество обнаружило лучший стиральный порошок, идеально отстирывающий пятна: список опубликован
Общество, 20 июл 2026 16:25
Эти 4 породы собак – самые верные: подходят для семей с детьми
Общество, 1 июн 2026 18:23
Можно ли использовать спред вместо сливочного масла в выпечке?
Общество, 28 май 2026 20:56
Какие документы нужны для оформления развода в 2026 году
Общество, 28 май 2026 20:41
Главные новости
Можно ли использовать спред вместо сливочного масла в выпечке?
Общество, 28 май 2026 20:56
Чем заменить разрыхлитель в выпечке: проверенные варианты
Общество, 25 май 2026 16:21
Можно ли использовать дрожжи вместо разрыхлителя в выпечке?
Общество, 25 май 2026 15:11
Диета для нормализации стула: что можно и нельзя есть
Общество, 25 май 2026 14:08
Диета для восстановления печени и поджелудочной железы: что можно и нельзя есть
Общество, 25 май 2026 13:35
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