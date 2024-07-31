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Заявление уже в суде.31 июл 2024 10:58
Юрист Петренко назвал шансы Максима Галкина оспорить статус иноагента в Верховном суде минимальными
Юморист вряд ли добьется результата.30 июл 2024 12:52
Юрист Иванов назвал законопроект об ограничении времени ненормированной работы шагом к улучшению условий труда
Документ обсуждают в Госдуме.29 июл 2024 13:45
Экономист Черных назвал причиной деления юаня боязнь китайских банков попасть под санкции
Это усложнило расчеты.28 июл 2024 08:39
Эксперт по международному туризму Смирнова назвала интересные для индийцев города и достопримечательности России
Турпоток растет с каждым годом.27 июл 2024 13:44
Юрист Сергиенко — о расширении законодательства в сфере информации: "Этика и закон должны дополнять друг друга»
Инициативу высказал Дмитрий Песков.26 июл 2024 11:27
Экономист Васильева: новые правила банков могут привести к задержке переводов
Вступают в силу с 25 июля.25 июл 2024 13:04
Киберэксперт Нестеренко: удаление приложения «Авито» из App Store может быть связано с нарушением политики конфиденциальности Apple
Сейчас софт вновь доступен для скачивания.24 июл 2024 11:54
Экономист Козлов связал повышение ставок по вкладам перед заседанием ЦБ желанием банков сохранить доверие клиентов
Максимальное значение — 19%.23 июл 2024 10:55
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