Мария Аронова
Раскрыта тайна внешности актрисы Марии Ароновой: «Пришлось поработать над лицом»
В сети обсуждают внешность 49-летней актрисы.20 янв 2022 14:29
Успенская, Вайкуле и Аронова: личные трагедии знаменитых женщин, решившихся на аборт
Всеми любимые артистки отказались от материнского счастья ради карьеры и успеха.12 янв 2022 15:00
Кто поет в фильме «Лед 2»?
После премьеры спортивной романтической мелодрамы зрители стали ждать продолжение ленты.22 окт 2021 15:59
Кто озвучивает мультфильм «Зверополис» на русском?
Мультфильм 2016 года имел большой успех в России, как и в других странах.22 окт 2021 15:28
«Вот это перевоплощение!»: Ксению Раппопорт с новой прической едва узнали поклонники
Актриса сыграла в современной экранизации классики «даму приятную во всех отношениях».10 дек 2020 15:43
Посмертно: Роман Виктюк получил звание на премии «Звезда театрала»
Торжественная церемония награждения прошла в театре им. Е. Вахтангова.8 дек 2020 14:51
«Она великая русская актриса»: Мария Аронова и Сергей Бурунов признались друг другу в любви
Сергей Бурунов опубликовал провокационное видео, в котором он и Мария Аронова буквально «съедают» друг друга.18 ноя 2020 10:31
«Испытываю радость и гордость»: Сергей Бурунов рассказал, как «тонул» в машине с Марией Ароновой
К работе над новым фильмом пришлось привлекать сотрудников МЧС.12 ноя 2020 20:45
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