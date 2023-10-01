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Звезды в соцсетях
«Иногда хочется ударить»: Анна Заворотнюк честно рассказала об отношениях с братом
У наследников «прекрасной няни» не все гладко.
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Только фрукты и ростки семян: известная блогерша скончалась из-за популярной диеты
Четыре года женщина сидела на веганском питании.
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Еще один блогер попал в поле зрения налоговой: от таких сумм станет нехорошо
Она задолжала государству миллионы.
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«Покривляется, и все»: Авербух прокомментировал актерский талант Милохина
На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Ледниковый период».
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Майли Сайрус разделась для съемки на обложку журнала
Сайрус сфотографировалась с голой грудью и бананами.
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«Лишняя»: Лопырева встала между Нюшей и ее мужем
Поклонники заподозрили, что муж отдалился от певицы.
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Саша Спилберг откровенно рассказала о своем исчезновении
Российский видеоблогер и певица Саша Спилберг наконец вышла на связь.
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«Кто это?»: поклонники не узнали отфотошопленную Рудковскую с детьми
Продюсер стесняется своей внешности.
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Анна Седокова сообщила о смерти отца
Седокова жалеет, что мало с ним общалась.
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«Мой пацан»: Кудрявцева странно поздравила Катю Гордон с днем рождения
Бывшая жена телеведущего Александра Гордона отметила свой 41-й день рождения.
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Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
Общество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях
Общество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое
Общество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени
Общество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят
Общество, 4 окт 2023 09:30
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Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно дома
Общество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутся
Общество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повара
Общество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуру
Общество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистоты
Общество, 3 окт 2023 12:00
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Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
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