Куда пропал Влад Кадони: ведущего выгнали из «Дома-2»

Популярный телеведущий сейчас крайне редко появляется в знаменитой телепередаче. И этому есть объяснение. Рассказываем, куда пропал Влад Кадони.

Стало известно, что 15 декабря телеканал «Ю» официально уволит Влада Кадони с поста ведущего популярного телешоу «Дом-2». Он проработал на проекте много лет и пережил знаменитый «переезд» передачи с одного канала на другой.

Свою популярность он получил, участвуя в «Битве экстрасенсов», где дошел до финала. Но после решил завязать с экстрасенсорными проектами и отправился помогать Ксении Бородиной и Ольге Орловой. Поклонники хорошо восприняли Влада, который здраво рассуждал, гасил конфликты и мог всегда прийти на помощь.

Теперь же популярного ведущего убирают. Причиной стало то, что он без какого-либо предварительного уведомления решил запустить с экс-редакторами других шоу свой новый проект на конкурирующем телеканале «ТВ-3».

По слухам, это будет аналогом известного ток-шоу «Пусть говорят». Пилотный выпуск уже сняли, скоро он выйдет в эфир, после чего телебоссы решат, будут ли они снимать продолжение. Отметим, что сейчас Кадони снимается в другом проекте «ТВ-3», который называется «Наследники и самозванцы», говорит Super.ru.

«Был уверен, что с другой планеты»: Николас Кейдж рассказал о главном страхе детстваСтоянов раскрыл интимный секрет актеров: должно быть застегнутоЗачем актеры носят гвозди в кармане? Мария Аронова раскрыла секрет