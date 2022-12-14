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Куда пропал Влад Кадони: ведущего выгнали из «Дома-2»

Популярный телеведущий сейчас крайне редко появляется в знаменитой телепередаче. И этому есть объяснение. Рассказываем, куда пропал Влад Кадони.

Стало известно, что 15 декабря телеканал «Ю» официально уволит Влада Кадони с поста ведущего популярного телешоу «Дом-2». Он проработал на проекте много лет и пережил знаменитый «переезд» передачи с одного канала на другой.

Свою популярность он получил, участвуя в «Битве экстрасенсов», где дошел до финала. Но после решил завязать с экстрасенсорными проектами и отправился помогать Ксении Бородиной и Ольге Орловой. Поклонники хорошо восприняли Влада, который здраво рассуждал, гасил конфликты и мог всегда прийти на помощь.

Теперь же популярного ведущего убирают. Причиной стало то, что он без какого-либо предварительного уведомления решил запустить с экс-редакторами других шоу свой новый проект на конкурирующем телеканале «ТВ-3».

По слухам, это будет аналогом известного ток-шоу «Пусть говорят». Пилотный выпуск уже сняли, скоро он выйдет в эфир, после чего телебоссы решат, будут ли они снимать продолжение. Отметим, что сейчас Кадони снимается в другом проекте «ТВ-3», который называется «Наследники и самозванцы», говорит Super.ru.

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Источник фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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