«Хочу, чтобы сын видел счастливого папу, а не это»: Катя Кищук рассталась с мужем-абьюзером

Экс-звезда популярной группы SEREBRO Катя Кищук после ухода из коллектива начала сольную карьеру в Лондоне и родила ребенка рэперу Slowtai. Всем казалось, что ее жизнь идеальна, но так ли это было на самом деле?

Кищук неоднократно заявляла, что ей было тесно в рамках группы SEREBRO, и давно задумывалась о сольной карьере. Катя склонялась к более танцевальной музыке, которая тогда была популярна в Лондоне, поэтому и поехала в Англию. К тому же у нее закрутился роман с популярным рэпером Slowtai — парень не устоял перед русской красоткой. Девушка забеременела и называла любимого мужем.

Прошло два года, и всем казалось, что Кищук живет счастливо, но это было ложью. Недавно Катя открылась миру и призналась: она была будто в золотой клетке. Несмотря на то что ее муж миллионер, она не могла никуда ходить, ничем заниматься и даже подумать не могла о сольной карьере. Мужчина оказался тихим абьюзером и, судя по всему, даже поднимал на нее руку.

Подробности расставания она не стала сообщать, но подчеркнула: решение уйти из этих отношений она приняла совсем недавно. При этом она не запрещает ребенку видеться с отцом.

Потому что я хочу, чтобы сын видел счастливого папу, а не… А не то, что было,

— цитирует Кищук журнал The Flow по посту в соцсетях.

Она также поблагодарила супруга за все то, что между ними было, и пожелала найти своего человека, который будет его либо терпеть, либо понимать. Сына она взяла с собой и подчеркнула: теперь он каждый день видит абсолютно счастливую маму.

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