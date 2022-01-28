Дарья Повереннова
«Такое ощущение, что это заказ»: травле Дарьи Поверенновой нашли объяснение
Повереннову назвали плохой хозяйкой.28 янв 2022 10:59
Наталья Щербакова о современных проблемах актеров: «Роль должна нести человеческую судьбу, иначе в кино нет смысла»
Актриса рассказала о засилье «бестолковых» ролей, почему не боится хейтеров и смеется над коллегами, крестящимися перед выходом на сцену.11 янв 2022 12:30
Раскрыт неожиданно простой секрет омоложения Дарьи Поверенновой
Актриса подобрала правильный макияж.17 дек 2021 08:35
«Смерти подобно»: Повереннова два года жила в абьюзе с секс-символом
Актриса дала откровенное интервью.7 ноя 2021 08:17
«Больше с ними не связываюсь»: Повереннова разрушила мечты женщин о мужьях-артистах
Повереннова рассказала об абьюзе в отношениях.6 ноя 2021 10:13
«Жертва насилия»: Повереннова пожаловалась на абьюз
Актриса рассказала об отношениях с секс-символом 90-х.4 ноя 2021 09:46
«Почему бы нет?»: 49-летняя Повереннова призналась, что готова к появлению ребенка
Известная актриса Дарья Повереннова во втором браке обрела женское счастье.22 окт 2021 08:29
«Есть три приема»: психолог посоветовала Асмус, как справляться с буллингом в Сети
Звезда «Текста» не выдержала давления общественности.10 авг 2021 18:00
«Все перенесли вакцинацию легко»: Повереннова выступила против антипрививочников
Актриса недоумевает, почему сторонники вакцинации боятся высказываться.5 авг 2021 11:40
«Когда замужество молодит»: трогательное фото Дарьи Поверенновой с супругом очаровало подписчиков
Брак с миллионером пошел актрисе на пользу.19 фев 2021 09:12
«Середина июня, жара, романтика»: недавно вышедшая замуж Повереннова о знакомстве с возлюбленным
Артистка вспомнила романтические моменты.17 фев 2021 08:49
«Мы шли к этому 8 лет — и пришли!»: 48-летняя Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера
Актриса оригинально поздравила поклонников с Днем всех влюбленных.16 фев 2021 08:11
«Сегодня слёзы радости»: Маша Горбань похвасталась покупкой белоснежного Porsche
Знаменитость призналась, что два месяца ждала новый автомобиль.12 фев 2021 11:15
«Дорогие Товарищи!» в шортлисте «Оскара»: Юлия Высоцкая похвасталась успехами мужа
Картина поборется за премию в категории «Иностранный художественный фильм».10 фев 2021 17:02
«Как я бросила курить»: 48-летняя Дарья Повереннова поделилась опытом борьбы с вредной привычкой
Звезда сериалов рассекретила свою методику отказа от курения.5 фев 2021 08:42
«У некоторых конечности, а у этой – бесконечности»: 47-летняя Высоцкая игриво покачала бедрами перед фотографом
Актрису назвали роскошной и неподражаемой, а ее ножки – «эстетическим сумасшествием».3 фев 2021 08:11
«У нас так мало детского кино»: Юлия Снигирь сыграет маму в фильме «Чук и Гек»
Знаменитость объявила о начале съемок фильма.28 янв 2021 13:41
«Она у вас крутая»: Дарья Повереннова очаровала фанатов кадром с 82-летней мамой
Актриса театра Татьяна Лукьянова по-прежнему удивляет поклонников.27 янв 2021 10:56
«24 часа под наблюдением»: заболевшая коронавирусом Алена Хмельницкая легла в больницу
Решила не рисковать и отправилась под наблюдение.18 янв 2021 16:18
«Два разных человека»: Дарья Повереннова сравнила себя с портретом 20-летней давности
Дарью Повереннову не узнали на черно-белой старой фотографии.15 янв 2021 09:58
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и РоссииПутешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFTФинансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории