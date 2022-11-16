Ким Кардашьян
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Супермодель и одна из самых известных женщин России поделилась невероятной историей, которая достойна «Оскара».16 ноя 2022 08:19
Тигр покалечил Эдгарда Запашного — страшное видео из больницы
Знаменитый дрессировщик чуть было не лишился жизни из-за молодого тигра.15 ноя 2022 19:38
Эмили Ратаковски после развода закрутила роман с бывшим Ким Кардашьян
Одна из самых красивых женщин планеты, модель Эмили Ратаковски, сошлась с главным ловеласом Голливуда.15 ноя 2022 13:19
«Пояс рестлера!» Девушки высмеяли юбку Diesel за $1000
Экстремально короткая юбка от Diesel выглядит, как чемпионский пояс Мировой федерации рестлинга. Так говорят модницы по всему миру.9 ноя 2022 15:57
Дерматолог объяснил, как часто нужно мыть голову
Станут ли волосы менее жирными, если мыть их каждый день? Или менее ломкими, если мыть их пореже? Разбираемся с помощью специалиста.7 ноя 2022 13:28
Сдался даже «Адидас»: с Канье Уэстом массово рвут контракты
Какие компании разорвали отношения с Канье Уэстом25 окт 2022 16:36
Ким Кардашьян публично осудила своего бывшего мужа Канье Уэста
Уэст бахвалится, что можно нести что угодно и ему сойдет с рук. Бывшая жена так не думает.25 окт 2022 15:42
Модный дом Баленсиага разорвал контракт с Канье Уэстом
Это произошло после серии антисемитских постов и других противоречивых комментариев рэпера.22 окт 2022 14:04
Медики выяснили, какие средства для волос вызывают рак матки
Американские ученые провели масштабное исследование и выяснили, что составы для выпрямления волос вовсе не безопасны.18 окт 2022 15:43
Хлои Кардашьян рассказала, как ей удалили опухоль с лица
Сообщение в ее соцсети сейчас недоступно, но СМИ успели сделать скриншоты.13 окт 2022 14:29
Как сделать волосы сияющими, как у Ким Кардашьян
Ким Кардашьян часто меняет прически, но одно остается неизменным: их ослепительный блеск. Они будто отражают свет. Такой эффект можно получить и самим, если применить несколько лайфхаков.9 окт 2022 12:16
Готовим легкое миндальное печенье без сахара
Таким десертом можно наслаждаться без чувства вины.4 окт 2022 14:29
Ошибки, которые лишают нас безупречной кожи
Наша цель — безупречный, сияющий внешний вид, как у моделей в журналах. И сама по себе эта цель прекрасна, за исключением одной проблемы.4 окт 2022 13:25
До крови в глазах: Ким Кардашьян потрясла леопардовым принтом
Любите ли вы дикие расцветки так же, как любит их Ким?3 окт 2022 19:21
Самая красивая женщина планеты Белла Хадид примерила «голое платье» — видео
25-летняя супермодель Белла Хадид стала звездой прошедших выходных, продемонстрировав последнюю модную новинку.3 окт 2022 10:02
Модный тренд осени 2022: выбираем джинсовую юбку
Джинсовые юбки от миди до макси — это то, что нужно включить в свой осенний гардероб.1 окт 2022 21:13
Уникальное фото: Андрей Малахов показал супругу во время бьюти-процедуры
Журналист порадовал поклонников домашней фотографией.19 янв 2022 10:32
Раскрыто, для чего Кардашьян столкнула лбами экс-супруга с новым бойфрендом: «Внимания не хватает»
Канье Уэст встретится с новым бойфрендом бывшей жены.23 дек 2021 16:10
Звездная мать Ким Кардашьян одобрила роман дочери с Питом Дэвидсоном
Обаятельный комик очаровал всю семью.23 дек 2021 12:16
Рэпер Канье Уэст расстался с новой возлюбленной
Бывшая девушка рэпера подписана на Ким Кардашьян.23 дек 2021 08:06
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и РоссииПутешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFTФинансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории