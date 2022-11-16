Все новости Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Звезды
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Супермодель и одна из самых известных женщин России поделилась невероятной историей, которая достойна «Оскара».
Звезды
Тигр покалечил Эдгарда Запашного — страшное видео из больницы
Знаменитый дрессировщик чуть было не лишился жизни из-за молодого тигра.
Звезды
Эмили Ратаковски после развода закрутила роман с бывшим Ким Кардашьян
Одна из самых красивых женщин планеты, модель Эмили Ратаковски, сошлась с главным ловеласом Голливуда.
Общество
«Пояс рестлера!» Девушки высмеяли юбку Diesel за $1000
Экстремально короткая юбка от Diesel выглядит, как чемпионский пояс Мировой федерации рестлинга. Так говорят модницы по всему миру.
Общество
Дерматолог объяснил, как часто нужно мыть голову
Станут ли волосы менее жирными, если мыть их каждый день? Или менее ломкими, если мыть их пореже? Разбираемся с помощью специалиста.
Звезды
Сдался даже «Адидас»: с Канье Уэстом массово рвут контракты
Какие компании разорвали отношения с Канье Уэстом
Звезды
Ким Кардашьян публично осудила своего бывшего мужа Канье Уэста
Уэст бахвалится, что можно нести что угодно и ему сойдет с рук. Бывшая жена так не думает.
Звезды
Модный дом Баленсиага разорвал контракт с Канье Уэстом
Это произошло после серии антисемитских постов и других противоречивых комментариев рэпера.
Наука Общество
Медики выяснили, какие средства для волос вызывают рак матки
Американские ученые провели масштабное исследование и выяснили, что составы для выпрямления волос вовсе не безопасны.
Общество Звезды
Хлои Кардашьян рассказала, как ей удалили опухоль с лица
Сообщение в ее соцсети сейчас недоступно, но СМИ успели сделать скриншоты.
Общество
Как сделать волосы сияющими, как у Ким Кардашьян
Ким Кардашьян часто меняет прически, но одно остается неизменным: их ослепительный блеск. Они будто отражают свет. Такой эффект можно получить и самим, если применить несколько лайфхаков.
Общество
Готовим легкое миндальное печенье без сахара
Таким десертом можно наслаждаться без чувства вины. 
Общество
Ошибки, которые лишают нас безупречной кожи 
Наша цель — безупречный, сияющий внешний вид, как у моделей в журналах. И сама по себе эта цель прекрасна, за исключением одной проблемы. 
Звезды
До крови в глазах: Ким Кардашьян потрясла леопардовым принтом
Любите ли вы дикие расцветки так же, как любит их Ким? 
Звезды
Самая красивая женщина планеты Белла Хадид примерила «голое платье» — видео
25-летняя супермодель Белла Хадид стала звездой прошедших выходных, продемонстрировав последнюю модную новинку. 
Общество
Модный тренд осени 2022: выбираем джинсовую юбку
Джинсовые юбки от миди до макси — это то, что нужно включить в свой осенний гардероб.
Звезды
Уникальное фото: Андрей Малахов показал супругу во время бьюти-процедуры
Журналист порадовал поклонников домашней фотографией.
Звезды
Раскрыто, для чего Кардашьян столкнула лбами экс-супруга с новым бойфрендом: «Внимания не хватает»
Канье Уэст встретится с новым бойфрендом бывшей жены.
Звезды
Звездная мать Ким Кардашьян одобрила роман дочери с Питом Дэвидсоном
Обаятельный комик очаровал всю семью.
Звезды
Рэпер Канье Уэст расстался с новой возлюбленной
Бывшая девушка рэпера подписана на Ким Кардашьян.
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Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
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Общество, 16 ноя 2022 11:44
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Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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