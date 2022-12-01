Звезды

Хабенского обманули на 6 миллионов во время ремонта квартиры

Известный актер вложил немаленькую сумму в свою новую квартиру, но остался недоволен качеством отделки, поэтому пошел в суд.

Речь идет о ремонте, который Константин Хабенский затеял в квартире несколько лет назад. Тогда строители оценили свои труды в 6 миллионов рублей — весьма приличная сумма даже по меркам самого высокооплачиваемого актера страны. Но в итоге он согласился.

Придя с инспекцией по окончании работ, Константин остался недоволен качеством отделки, поэтому предложил вернуть деньги — он пошел в дизайнерскую компанию Руслана Сауткина и высказал претензии.

Как выяснилось позже, мужчина не являлся ее владельцем, поэтому ситуация зашла в тупик. В итоге юристы исполнителя роли в «Ночном дозоре» отправили иск в Арбитражный суд Московской области, где потребовали включить Сауткина в реестр должников — в документах была указана сумма в 6 миллионов.

Первое заседание будет проведено после того, как экс-владельца включат в список должников. Так требуют адвокаты артиста, сообщает «СтарХит».

Отметим, что Константин Хабенский недавно возглавил МХТ им Чехова, где теперь не только активно играет на сцене, но и занимается постановкой спектаклей.

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Источник фото: Ekaterina Tsvetkova/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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