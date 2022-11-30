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«С похоронами не торопятся»: что не так в смерти актрисы Стешенко

Звезда Театра Луны умерла 28 ноября в собственной квартире на глазах 10-летнего сына. Муж хочет понять, что случилось с любимой женой.

Смерть молодой 37-летней актрисы Театра Луны не оставила равнодушным культурное сообщество. Наталия Стешенко выходила на сцену, снималась в сериалах и была примерной женой и мамой, готовилась отмечать день рождения, как вдруг… жизнь оборвалась.

О том, что с ней произошло, «Утро-Новости» спросили у Евгения Владимировича Герасимова, худрука Театра Луны.

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

«Она находится в судебно-медицинской экспертизе, потому что супруг пожелал узнать точную причину смерти. Поскольку эта причина пока не очень сформулирована. Поэтому нужно ждать. Они не торопятся ни с похоронами, ни со всем остальным».

Герасимов назвал Стешенко хорошей и ответственной актрисой, которая была любимицей труппы. Все в театре опечалены ее скоропостижной смертью.

Слова худрука подтвердил и Владимир Майсурадзе, актер Театра Луны. Он назвал ее замечательной и доброй девушкой, о которой никто даже слова плохого никогда не говорил.

Владимир Майсурадзе
Владимир Майсурадзе

«Да, один спектакль был у нас. Но только она там лежала в коме, а я колдовал над ней, ну, такая была сцена. Она была хорошим добрым человеком, красивая, без подлостей. Никогда не слышал, чтобы она кого-то обидела, или на кого-то накричала. Я не припомню, чтобы она с кем-то скандалила в театре, или какие-то там интриги… вообще ничего такого не было».

Поэтому, когда в СМИ стали появляться разные скандальные подробности, ничего общего не имеющие с правдой, он был шокирован.

Владимир Майсурадзе
Владимир Майсурадзе

«Да какие наркотики?! Бред это всё! Никаких там наркотиков быть не могло. Тем более там маленький ребенок! Прессе лишь бы написать чего-нибудь. Никто не знает, что случилось, все немножко в шоке. Говорят, что стало плохо, вызвали скорую, и, в общем, ничего не помогло. Но что там, никто не знает».

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Источник фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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