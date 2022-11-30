Маша из «Ворониных» вышла замуж: как выглядит супруг Марии Ильюхиной

Мария Ильюхина недавно удивила публику тем, что ждет ребенка. А ведь ей всего 19 лет! Избранником актрисы стал давний бойфренд.

Как оказалось, Мария уже полтора года состоит в отношениях со студентом Алексеем Шаровым. Пара сразу поняла: их чувства серьезны. Они не только стали жить вместе, но и задумались о будущем потомстве, поэтому планомерно работали над появлением ребенка в семье.

Беременность Марии протекает хорошо, мамой она станет в марте, а сейчас для нее самое лучшее время, когда любимый окружил ее теплом и заботой. Успела пара и пожениться, так как хотела иметь официальный брак. Его заключили несколько дней назад.

Алексей сейчас успевает и жене помогать, и учиться в московском вузе на факультете госуправления, а также заниматься работой. В окружении пары говорят, что парень проявил себя как настоящий мужчина и уже взял заботу о семье.