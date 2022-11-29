В психушке или на обследовании? Где на самом деле находится Светлана Светличная

Звезда советского кино уже несколько дней находится в клинике на лечении. В СМИ даже появилась информация, что ее поместили в психушку.

О том, что Светлана Светличная находится в клинике на улица Матросская Тишина, рассказал ее сын. По словам мужчины, ситуация с ее здоровьем не самая лучшая, поэтому актрисе нужен покой и постоянный уход. Так как у нее и раньше были проблемы, то, по слухам, звезду советского экрана определили в психиатрическую клинику. Но эту информацию неожиданно опроверг друг Светличной, Иван Николаев.

Никто не клал Светлану в психушку, у нее плановое обследование,

— говорит актер в беседе с «Абзацем».

До того момента, пока Светличная не была госпитализирована, она проживала в новой квартире, куда постоянно приходили сиделка и ее родные. Каждый помогал звезде «Бриллиантовой руки», хотя она и отличается тяжелым характером.

Отметим, что в прошлом году актриса уже попадала в больницу несколько раз. Тогда ее невестка в соцсетях объяснила: у Светличной проблемы с головой, которые в ее возрасте уже не лечатся, нужна поддерживающая терапия. Сама Светлана обвиняла сына и его жену, говоря о том, что они наживаются на ее имени и хотят отобрать квартиру в центре Москвы.

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