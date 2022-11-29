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Директор Театра Луны прокомментировал слух о суициде актрисы Стешенко

В Москве обсуждают странную смерть 37-летней звезды сериала «Лига обманутых жен» и «Мисс Казахстан 2000».

Главная новость дня не сходит с первых страниц всех сайтов. В Москве в собственной квартире мертвой была найдена 37-летняя актриса Наталия Стешенко, которая прославилась главной ролью в сериале «Лига обманутых жен». Также она состояла в труппе Театра Луны.

Директор театра Сергей Проханов уже подтвердил смерть актрисы, он отметил, что ему сообщили об этом еще вчера. Никакими более точными данными он не владеет, при этом подчеркивает, что в деталях ее кончины надо разобраться еще.

По информации директора, Стешенко сидела дома с ребенком, ей стало плохо, и родные вызывали скорую.

Все эти фразы про найденное тело, про суицид не являются правдой, они просто шикарно звучат, но к реальности отношения не имеют,

— говорит Проханов в беседе с RTVI.

Напомним, по предварительной информации, Наталии стало плохо вечером. Она потеряла сознание, а ребенок обратился к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь. Судя по всему, они лишь констатировали смерть актрисы и ничем не смогли ей помочь.

Отметим, что Стешенко является обладательницей титула «Мисс Казахстан 2000». После этого она перебралась в Москву и стала учиться во ВГИКе, а затем попала в труппу Театра Луны. Актриса снялась в двух сериалах: «Инспектор Купер» и «Лига обманутых жен». В последнем Наталия даже сыграла главную роль. Пока нет точных данных, где будет похоронена актриса и когда пройдет прощание с ней.

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Источник фото: кадр из фильма Автор: Татьяна Вайвалова
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