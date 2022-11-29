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Ребенок рядом с трупом актрисы Стешенко просил вызвать полицию: подробности смерти «Мисс Казахстан»

37-летняя звезда сериала «Лига обманутых жен» скончалась в Москве.

В понедельник вечером в Москве на Ростовской набережной обнаружили бездыханное тело 37-летней актрисы Театра Луны Наталии Стешенко. По предварительным данным, насильственного характера смерть не носила, но в Сети обсуждают страшные подробности ее кончины.

Инсайдер сообщил, что тело нашли в ее квартире, а рядом с ней был ребенок. Именно он обратился к соседям и попросил вызвать скорую помощь, а также позвонить в полицию. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, которые пытаются выяснить, что же случилось с актрисой.

В Театре Луны уже принесли соболезнования семье звезды, но не могут представить, что же послужило причиной ее скоропостижной смерти.

Наталия наиболее известна как звезда сериала «Лига обманутых жен», а также как победительница конкурса «Мисс Казахстан-2000». В середине 2000-х она переехала в Москву, где поступила во ВГИК и затем начала сниматься в кино и играть на сцене Театра Луны, сообщает Telegram-канал Shot.

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Источник фото: кадр из сериала Автор: Татьяна Вайвалова
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