Самая продаваемая молодежная певица в мире анонсировала новый альбом

Билли Айлиш стремительно ворвалась в музыкальный шоу-бизнес и покорила его. Теперь она работает над новой пластинкой.

По традиции, в записи нового музыкального альбома Билли будет принимать участие ее брат Финнеас — благодаря родственнику Айлиш когда-то запела и стала популярной на весь мир.

Компания обычно приезжает в свой старый дом в США, где оборудована небольшая музыкальная студия, и начинает записывать песни. Иногда это длится днями, а иногда — неделями. Когда точно выйдет новая пластинка, пока не сообщается, но Билли очень воодушевлена этой историей и говорит, что у нее есть много идей.

Мы только начали, но это очень захватывает,

— сказала артистка в интервью Vanity Fair.

Интересно, что кроме записи альбома у Билли есть и еще другие проекты. Так, вскоре она посетит церемонию принца Уильяма, где собирается выступить. А также она уже представила афиши нескольких сольников на территории США.

Поклонники говорят, что музыка Айлиш растет вместе с ней. Если раньше певица пела о подростковых проблемах, то теперь она стала женщиной и ее волнуют другие истории и темы. Наверняка звезде в записях поможет и новый бойфренд, участник группы The Neighbourhood Джесси Разерфорд, с которым она недавно впервые вышла в свет.

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