Звезды

Самая продаваемая молодежная певица в мире анонсировала новый альбом

Билли Айлиш стремительно ворвалась в музыкальный шоу-бизнес и покорила его. Теперь она работает над новой пластинкой.

По традиции, в записи нового музыкального альбома Билли будет принимать участие ее брат Финнеас — благодаря родственнику Айлиш когда-то запела и стала популярной на весь мир.

Компания обычно приезжает в свой старый дом в США, где оборудована небольшая музыкальная студия, и начинает записывать песни. Иногда это длится днями, а иногда — неделями. Когда точно выйдет новая пластинка, пока не сообщается, но Билли очень воодушевлена этой историей и говорит, что у нее есть много идей.

Мы только начали, но это очень захватывает,

— сказала артистка в интервью Vanity Fair.

Интересно, что кроме записи альбома у Билли есть и еще другие проекты. Так, вскоре она посетит церемонию принца Уильяма, где собирается выступить. А также она уже представила афиши нескольких сольников на территории США.

Поклонники говорят, что музыка Айлиш растет вместе с ней. Если раньше певица пела о подростковых проблемах, то теперь она стала женщиной и ее волнуют другие истории и темы. Наверняка звезде в записях поможет и новый бойфренд, участник группы The Neighbourhood Джесси Разерфорд, с которым она недавно впервые вышла в свет.

«Знает ее с 15»: Билли Айлиш закрутила роман с рокером старше ее на 11 летВ театре Градского через год после его смерти произошли большие перемены«Я недавно ушел»: объявлен ведущий нового сезона «Голос. Дети», и это не Нагиев

🔥
🤯
😁
👏
🤔
😖
💩
Источник фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
Последнее
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждому
Общество, 18 дек 2022 14:23
«Опозорили всю страну»: блогер рассказала, почему ей стало стыдно за русских в Турции
Путешествия, 18 дек 2022 14:00
Во Внуково коллапс: пассажиры в отчаянии
Путешествия, 18 дек 2022 13:09
Не дожил и до 19 лет: хоккеист из России разбился насмерть в Канаде
Спорт, 18 дек 2022 12:25
Что нельзя дарить учителям на Новый год? Педагог дал важный совет
Общество, 18 дек 2022 12:08
Главные новости
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждому
Общество, 18 дек 2022 14:23
Пожар на фабрике во Владивостоке полыхал до неба: видео
Общество, 17 дек 2022 18:48
На заслуженный отдых выйдут немногие: в России готовят новую пенсионную реформу
Общество, Финансы, 16 дек 2022 18:47
«Танцующий уродец»: как Людмила Гурченко провалила пробы в «Карнавальную ночь»
Звезды, Кино, 16 дек 2022 14:46
Где недорого снять дом на Новый год: подборка для Москвы и регионов
Общество, 16 дек 2022 12:32
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории