«Я недавно ушел»: объявлен ведущий нового сезона «Голос. Дети», и это не Нагиев

Дмитрий Нагиев подтвердил, что покинул проект.

9 декабря на экраны вернется шоу «Голос. Дети», причем в нем будет немало сюрпризов. Так, вместо покинувшей проект Светлы Лободы в кресле наставника окажется певица МакSим. Вместе с Бастой и Егором Кридом она будет отбирать талантливых детей, чтобы затем делать из них звезд.

Но и это еще не все сюрпризы. Так, ведущими нового сезона станут Агата Муцениеце и Яна Чурикова. Они заменят выбывшего Дмитрия Нагиева. Слухи о том, что он решил взять творческий отпуск, ходят уже давно, сам шоумен объяснил это желанием отдохнуть и прийти в себя после непрерывной 10-летней работы.

Но, как позже сказал сам Нагиев, оказалось, что ему стало интереснее сейчас заниматься другими вещами. Например, в сфере IT. Кроме того, шоумен собирается развивать сеть барбешопов, чтобы «мстить всем, у кого остались волосы».

Не поменять ли работу? Даже я недавно ушел…

— подчеркнул Дмитрий во время эфира Skillbox-лекторий.

Надолго ли Нагиев покинул проект и как скоро вернется, он не сообщил. В отличие от своего коллеги Ивана Урганта, которого хейтят из-за самых разных проектов, Дмитрий избегает острых тем и не высказывается по поводу политических проблем.

«Образец женского юмора»: комики поздравили Юлию Ахмедову с 40-летиемПрусикин и Таюрская рассказали, как ютятся впятером в одном доме в СШАБудет ли новогодний «Голубой огонек» в 2023 году: звезды раскрыли секреты