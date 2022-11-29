Звезды

«Я недавно ушел»: объявлен ведущий нового сезона «Голос. Дети», и это не Нагиев

Дмитрий Нагиев подтвердил, что покинул проект.

9 декабря на экраны вернется шоу «Голос. Дети», причем в нем будет немало сюрпризов. Так, вместо покинувшей проект Светлы Лободы в кресле наставника окажется певица МакSим. Вместе с Бастой и Егором Кридом она будет отбирать талантливых детей, чтобы затем делать из них звезд.

Но и это еще не все сюрпризы. Так, ведущими нового сезона станут Агата Муцениеце и Яна Чурикова. Они заменят выбывшего Дмитрия Нагиева. Слухи о том, что он решил взять творческий отпуск, ходят уже давно, сам шоумен объяснил это желанием отдохнуть и прийти в себя после непрерывной 10-летней работы.

Но, как позже сказал сам Нагиев, оказалось, что ему стало интереснее сейчас заниматься другими вещами. Например, в сфере IT. Кроме того, шоумен собирается развивать сеть барбешопов, чтобы «мстить всем, у кого остались волосы».

Не поменять ли работу? Даже я недавно ушел…

— подчеркнул Дмитрий во время эфира Skillbox-лекторий.

Надолго ли Нагиев покинул проект и как скоро вернется, он не сообщил. В отличие от своего коллеги Ивана Урганта, которого хейтят из-за самых разных проектов, Дмитрий избегает острых тем и не высказывается по поводу политических проблем.

«Образец женского юмора»: комики поздравили Юлию Ахмедову с 40-летиемПрусикин и Таюрская рассказали, как ютятся впятером в одном доме в СШАБудет ли новогодний «Голубой огонек» в 2023 году: звезды раскрыли секреты

🔥
🤯
😁
👏
🤔
😖
💩
Источник фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
Последнее
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждому
Общество, 18 дек 2022 14:23
«Опозорили всю страну»: блогер рассказала, почему ей стало стыдно за русских в Турции
Путешествия, 18 дек 2022 14:00
Во Внуково коллапс: пассажиры в отчаянии
Путешествия, 18 дек 2022 13:09
Не дожил и до 19 лет: хоккеист из России разбился насмерть в Канаде
Спорт, 18 дек 2022 12:25
Что нельзя дарить учителям на Новый год? Педагог дал важный совет
Общество, 18 дек 2022 12:08
Главные новости
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждому
Общество, 18 дек 2022 14:23
Пожар на фабрике во Владивостоке полыхал до неба: видео
Общество, 17 дек 2022 18:48
На заслуженный отдых выйдут немногие: в России готовят новую пенсионную реформу
Общество, Финансы, 16 дек 2022 18:47
«Танцующий уродец»: как Людмила Гурченко провалила пробы в «Карнавальную ночь»
Звезды, Кино, 16 дек 2022 14:46
Где недорого снять дом на Новый год: подборка для Москвы и регионов
Общество, 16 дек 2022 12:32
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории