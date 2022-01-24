Все новости МакSим

МакSим

Звезды
Певица МакSим отсудила у экс-супруга права на дочь
Исполнительница не появлялась в суде.
Звезды
Огромная квартира МакSим в центре Москвы оказалась подарком
У певицы есть богатый и щедрый ухажер.
Звезды
Певице МакSим грозит пересадка легкого после тяжело перенесенного COVID-19
Звезде не обойтись без донора.
Звезды
Певица МакSим ответила на слухи о расставании с бизнесменом Антоном Петровым
Звезда подчеркнула, что никто ничего не может знать о ее личной жизни.
Звезды
Акушер высказался о последствиях возможной беременности певицы МакSим
Налицо значительные изменения в фигуре знаменитости.
Звезды
«Повторное заражение»: МакSим снова подвергла свое здоровье опасности
Певица устроила празднование без соблюдения масочного режима.
Звезды
Вернувшаяся с реабилитации МакSим с размахом устроила большой праздник
Младшей дочери певицы исполнилось семь лет.
Звезды
«Мем и фрик»: скандальный Стас Барецкий пиарится за счет самых известных женщин
Шоумен заявил о беременности бывшей жены Элджея.
Звезды
Фанаты поражены новой фотосессией исхудавшей МакSим
Поклонники расхвалили новый образ звезды.
Звезды
Шрамы от пластики и недочет пиарщиков: Данко объяснил, почему не верит МакSим
Он считает, что певица не просто так скрывает лицо.
Звезды
«Пытались скрыть ее зависимость»: пиар-менеджер объяснил недоверие к МакSим
Эксперт объяснил, почему не все поверили в то, что певица оказалась на грани смерти.
Звезды
«Будто работала на каменоломне»: с чем МакSим столкнулась после комы
Волонтер развеял слухи о том, что певица обманула общественность.
Звезды
«Шоу с воскрешением певицы»: в Сети обсуждают «издевательство» над МакSим
Экс-участница группы «Стрелки» убеждена, что кома Марины Максимовой — это пиар.
Звезды
«Переводят в обычную палату»: вышедшая из комы МакSим впервые обратилась с фанатам
Певица поражена, что провела без сознания больше месяца.
Звезды
«Никто не мог запомнить, как меня зовут»: МакSим раскрыла секрет возникновения творческого псевдонима
Настоящее имя исполнительницы — Марина Максимова.
Звезды
«Все банально»: певица МакSим рассказала о происхождении шрама на переносице
Певица прокомментировала самый популярный вопрос в соцсетях.
Звезды в соцсетях
«Артистка-артиллеристка»: певица МакSим выстрелила из пушки в Санкт-Петербурге и взбудоражила соцсети
Фотографиями с события певица поделилась в своем Instagram-профиле.
Звезды
«Опять плакать»: певица МакSим после долгого перерыва анонсировала выход новой песни
Певица поделилась видео из студии записи.
Звезды
«Дюймовочка»: 37-летняя певица МакSим похвасталась подтянутой фигурой в смелом боди
Марина Максимова очаровала поклонников своей сногсшибательной улыбкой.
Дети
«Самая лучшая мама»: певица МакSим показала редкое фото с красавицами-дочерьми
Все свободное время артистка проводит с детьми.
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Звезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории