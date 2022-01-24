МакSим
Певица МакSим отсудила у экс-супруга права на дочь
Исполнительница не появлялась в суде.24 янв 2022 10:17
Огромная квартира МакSим в центре Москвы оказалась подарком
У певицы есть богатый и щедрый ухажер.12 янв 2022 15:38
Певице МакSим грозит пересадка легкого после тяжело перенесенного COVID-19
Звезде не обойтись без донора.12 янв 2022 12:13
Певица МакSим ответила на слухи о расставании с бизнесменом Антоном Петровым
Звезда подчеркнула, что никто ничего не может знать о ее личной жизни.6 янв 2022 10:08
Акушер высказался о последствиях возможной беременности певицы МакSим
Налицо значительные изменения в фигуре знаменитости.14 дек 2021 16:34
«Повторное заражение»: МакSим снова подвергла свое здоровье опасности
Певица устроила празднование без соблюдения масочного режима.3 ноя 2021 12:18
Вернувшаяся с реабилитации МакSим с размахом устроила большой праздник
Младшей дочери певицы исполнилось семь лет.1 ноя 2021 12:00
«Мем и фрик»: скандальный Стас Барецкий пиарится за счет самых известных женщин
Шоумен заявил о беременности бывшей жены Элджея.1 ноя 2021 07:59
Фанаты поражены новой фотосессией исхудавшей МакSим
Поклонники расхвалили новый образ звезды.26 окт 2021 11:58
Шрамы от пластики и недочет пиарщиков: Данко объяснил, почему не верит МакSим
Он считает, что певица не просто так скрывает лицо.9 сен 2021 10:00
«Пытались скрыть ее зависимость»: пиар-менеджер объяснил недоверие к МакSим
Эксперт объяснил, почему не все поверили в то, что певица оказалась на грани смерти.31 авг 2021 11:20
«Будто работала на каменоломне»: с чем МакSим столкнулась после комы
Волонтер развеял слухи о том, что певица обманула общественность.23 авг 2021 11:20
«Шоу с воскрешением певицы»: в Сети обсуждают «издевательство» над МакSим
Экс-участница группы «Стрелки» убеждена, что кома Марины Максимовой — это пиар.18 авг 2021 12:35
«Переводят в обычную палату»: вышедшая из комы МакSим впервые обратилась с фанатам
Певица поражена, что провела без сознания больше месяца.9 авг 2021 15:10
«Никто не мог запомнить, как меня зовут»: МакSим раскрыла секрет возникновения творческого псевдонима
Настоящее имя исполнительницы — Марина Максимова.28 фев 2021 12:08
«Все банально»: певица МакSим рассказала о происхождении шрама на переносице
Певица прокомментировала самый популярный вопрос в соцсетях.26 фев 2021 12:00
«Артистка-артиллеристка»: певица МакSим выстрелила из пушки в Санкт-Петербурге и взбудоражила соцсети
Фотографиями с события певица поделилась в своем Instagram-профиле.24 фев 2021 11:05
«Опять плакать»: певица МакSим после долгого перерыва анонсировала выход новой песни
Певица поделилась видео из студии записи.4 фев 2021 14:13
«Дюймовочка»: 37-летняя певица МакSим похвасталась подтянутой фигурой в смелом боди
Марина Максимова очаровала поклонников своей сногсшибательной улыбкой.4 дек 2020 17:30
«Самая лучшая мама»: певица МакSим показала редкое фото с красавицами-дочерьми
Все свободное время артистка проводит с детьми.24 ноя 2020 20:47
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