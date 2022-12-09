Яна Чурикова — новая ведущая «Голос. Дети»: куда пропал Нагиев?

Стартовал десятый сезон вокального проекта «Голос. Дети», который неожиданно начала вести Яна Чурикова. Куда пропал Нагиев?

Известный виджей сменила Дмитрия Нагиева на посту ведущего шоу «Голос. Дети». Говорят, что шоумен решил взять творческий отпуск, который якобы уже давно обсуждал с телеканалом. Продюсеры решили выйти из положения и позвали поработать Яну Чурикову — у нее есть популярность, узнаваемость и большой опыт.

Впервые выпуски с ее участием уже вышли в эфир. Примечательно, что в проекте никак не обыграли «пропажу» Нагиева, Яна просто стала вести его, будто ничего и не было, хотя ранее в соцсетях она публиковала футболку с изображением легендарного шоумена.

Выпуски «Голос. Дети» будут идти несколько недель. Наставникам, в числе которых к уже известным Егору Криду и Басте добавилась певица МакSим, предстоит отобрать себе в команду 10 конкурсантов путем слепых прослушиваний. Позже они будут соревноваться друг с другом за выход в финал.

Отметим, что Дмитрий Нагиев не единственный, кто пропал с российского телевидения после весны 2022 года. Так, бессменный ведущий программы «Сто к одному» Александр Гуревич после громких политических заявлений решил уйти из шоу. Кроме того, никак не вернется Иван Ургант со своим вечерним шоу.

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