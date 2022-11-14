Все новости Иван Ургант

Иван Ургант

Звезды
Неухоженный и худой: тяжелобольной Андрей Губин впервые за год пришел на шоу
Легенда 90-х несколько лет борется с тяжелым неврологическим недугом. Он редко появляется на ТВ, но для друзей сделал исключение.
Звезды
«Иван не уезжал дальше, чем Тимати»: Михеева раскрыла, где скрывается Ургант
Ведущая шоу «Вечерний Ургант» дала откровенное интервью и защитила своего коллегу.
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«Изменился внешне, но юмор по-прежнему при нем»: Масляков вернулся в КВН
Александр Васильевич несколько месяцев отсутствовал в КВН из-за тяжелой болезни, но, поправившись, сразу же ринулся с бой.
Звезды
Алина Загитова намекнула на возвращение шоу «Вечерний Ургант»
Популярная фигуристка неожиданно опубликовала кадр из знаменитой гримерки, а затем побывала на площадке.
Звезды
Где сейчас Ургант: ведущий вечернего шоу готовит новый проект
Знаменитый телеведущий не выходит в эфир уже больше полугода, и многие задаются вопросом, где сейчас Ургант?
Звезды
Куда пропал Масляков-старший
Бессменный ведущий КВН уже несколько месяцев не выходит в эфир и редко дает интервью. Что же случилось с ним?
Звезды
Психолог Степанова рассказала, что Ургант жадный до денег человек
Телеведущий является самым высокооплачиваемым шоуменом в стране.
Звезды
Светлаков встал на защиту Урганта: «Нам нужны такие люди, как он»
Шоумена фактически «отменили» в России.
Звезды
Илья Соболев ушел из шоу «Прожарка»
Знаменитый проект возвращается на экраны, но с новым ведущим.
Звезды
Знаменитые собачники: психолог раскрыла, можно ли определить характер человека по выбору питомца
Четвероногий друг может быть для человека как альтер эго.
Звезды
«Кажется, что-то с психикой»: наряд Клары Новиковой дал повод россиянам переживать
Зрители считают, что 75-летняя знаменитость должна одеваться современнее.
Звезды
Яну Рудковскую не узнали после Нового года: «Лицо рыхлое и отечное»
Плющенко и Рудковская привели сына на Первый канал.
Звезды
Ургант, Киркоров, Пересильд: звезды российского шоу-бизнеса собрались на BOSCO BRUNCH
Дети Урганта и Миронова произвели фурор на BOSCO BRUNCH.
Дети
Дочь Ивана Урганта Нина стала похожа на покойную бабушку телеведущего
Нина Ургант-младшая перевоплотилась в настоящую леди.
Звезды
Российских звезд, раздающих «вредные советы» простым людям, поддержали: «Это их работа»
Звезды продвигают продукты, вгоняющие поклонников в «кредитное болото».
Звезды
Две квартиры в Москве: Киркоров назвал стоимость пиджака с богородицей
Киркоров рассказал, сколько потратил на день рождения дочери.
Звезды
Чемпионка Алина Кабаева показала похорошевшую внешность на шоу Ивана Урганта
Спортсменка выбрала необычный наряд.
Звезды
Платье Лободы не оставило Урганта равнодушным: «Изгибы пробуждают желание заглянуть в декольте»
Лобода обескуражила ведущего программы «Вечерний Ургант».
Звезды
Губернатор Санкт-Петербурга приехал на церемонию прощания с актрисой Ниной Ургант
Политик восхитился талантом артистки.
Звезды
Иван Ургант сидел отдельно от отца на церемонии прощания с бабушкой
В сети заподозрили конфликт между отцом и сыном.
Последнее
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