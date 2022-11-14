Иван Ургант
Неухоженный и худой: тяжелобольной Андрей Губин впервые за год пришел на шоу
Легенда 90-х несколько лет борется с тяжелым неврологическим недугом. Он редко появляется на ТВ, но для друзей сделал исключение.14 ноя 2022 09:58
«Иван не уезжал дальше, чем Тимати»: Михеева раскрыла, где скрывается Ургант
Ведущая шоу «Вечерний Ургант» дала откровенное интервью и защитила своего коллегу.14 ноя 2022 08:51
«Изменился внешне, но юмор по-прежнему при нем»: Масляков вернулся в КВН
Александр Васильевич несколько месяцев отсутствовал в КВН из-за тяжелой болезни, но, поправившись, сразу же ринулся с бой.12 ноя 2022 21:19
Алина Загитова намекнула на возвращение шоу «Вечерний Ургант»
Популярная фигуристка неожиданно опубликовала кадр из знаменитой гримерки, а затем побывала на площадке.30 окт 2022 16:54
Где сейчас Ургант: ведущий вечернего шоу готовит новый проект
Знаменитый телеведущий не выходит в эфир уже больше полугода, и многие задаются вопросом, где сейчас Ургант?20 окт 2022 11:57
Куда пропал Масляков-старший
Бессменный ведущий КВН уже несколько месяцев не выходит в эфир и редко дает интервью. Что же случилось с ним?19 окт 2022 11:56
Психолог Степанова рассказала, что Ургант жадный до денег человек
Телеведущий является самым высокооплачиваемым шоуменом в стране.18 окт 2022 08:46
Светлаков встал на защиту Урганта: «Нам нужны такие люди, как он»
Шоумена фактически «отменили» в России.14 окт 2022 09:51
Илья Соболев ушел из шоу «Прожарка»
Знаменитый проект возвращается на экраны, но с новым ведущим.13 окт 2022 08:55
Знаменитые собачники: психолог раскрыла, можно ли определить характер человека по выбору питомца
Четвероногий друг может быть для человека как альтер эго.18 янв 2022 15:01
«Кажется, что-то с психикой»: наряд Клары Новиковой дал повод россиянам переживать
Зрители считают, что 75-летняя знаменитость должна одеваться современнее.8 янв 2022 08:00
Яну Рудковскую не узнали после Нового года: «Лицо рыхлое и отечное»
Плющенко и Рудковская привели сына на Первый канал.7 янв 2022 09:00
Ургант, Киркоров, Пересильд: звезды российского шоу-бизнеса собрались на BOSCO BRUNCH
Дети Урганта и Миронова произвели фурор на BOSCO BRUNCH.22 дек 2021 08:05
Дочь Ивана Урганта Нина стала похожа на покойную бабушку телеведущего
Нина Ургант-младшая перевоплотилась в настоящую леди.21 дек 2021 10:01
Российских звезд, раздающих «вредные советы» простым людям, поддержали: «Это их работа»
Звезды продвигают продукты, вгоняющие поклонников в «кредитное болото».20 дек 2021 15:26
Две квартиры в Москве: Киркоров назвал стоимость пиджака с богородицей
Киркоров рассказал, сколько потратил на день рождения дочери.20 дек 2021 10:51
Чемпионка Алина Кабаева показала похорошевшую внешность на шоу Ивана Урганта
Спортсменка выбрала необычный наряд.15 дек 2021 09:19
Платье Лободы не оставило Урганта равнодушным: «Изгибы пробуждают желание заглянуть в декольте»
Лобода обескуражила ведущего программы «Вечерний Ургант».13 дек 2021 15:55
Губернатор Санкт-Петербурга приехал на церемонию прощания с актрисой Ниной Ургант
Политик восхитился талантом артистки.9 дек 2021 11:18
Иван Ургант сидел отдельно от отца на церемонии прощания с бабушкой
В сети заподозрили конфликт между отцом и сыном.9 дек 2021 10:19
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