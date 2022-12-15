Бузова и Маликов намекнули на возвращение «Вечернего Урганта»: первые кадры

Знаменитое шоу не выходит в эфир с конца февраля, но есть слухи, что его хотят возобновить.

На это тонко намекнула Ольга Бузова, которая опубликовала кадры из знаменитой гримерки, где ранее звезды готовились к выходу в эфир. Помещение оформлено с символикой «Вечернего Урганта», также там есть узнаваемые кресла и диваны — они не раз попадали в эфир знаменитой телепередачи.

Хоть певица и ведущая ничего не говорила, но активно публиковала кадры, как к ней зашел Дмитрий Маликов. Правда, диалог у них был о работе, поэтому пока точно непонятно, съемки ли это «Вечернего Урганта» или же нет.

Есть слухи, что помещения просто оставили до лучших времен, а сейчас используют как гримерку для артистов, снимающихся в новогодних телепередачах. Руководство программы пока ничего не прокомментировало. Ранее ходили слухи, что проект вернется в эфир после нескольких месяцев простоя — назывались разные даты, например, сентябрь, ноябрь и даже декабрь. Но пока этого не случилось.

По традиции, перед новогодними праздниками Иван и его команда ранее делали какой-либо большой проект — например, перепевали песни итальянской эстрады 1970–1980-х годов. Возможно, будет нечто подобное и в этом году, сообщает Telegram-канал «Немалахов»

Отметим, что Ургант редко выходит на связь с поклонниками, но продолжает вести корпоративы в разных частях света. Недавно его видели в Азербайджане, а до этого в Армении и Москве.

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