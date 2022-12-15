«Знаком косвенно»: таинственный жених Волочковой посмеялся над ее словами о свадьбе

Анастасия Волочкова сделала неожиданное признание — по ее словам, вскоре она станет женой, ведь любимый человек сделал ей предложение руки и сердца. Только вот он пока не спешит радоваться.

О романах Анастасии Волочковой слагают легенды — у ее ног ползали политики, олигархи, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса. А она всем отказывала. Последние годы ее можно было заметить в компании разных мужчин, но до серьезных отношений не доходило. Пока она не встретила таинственного спутника на «Майбахе».

Мужчина по имени Артур оказался владельцем крупной мясной компании. В беседе с журналистами он подтвердил, что автомобиль, на котором рассекает балерина по Москве, — это его личный транспорт, а вот о свадьбе он высказался весьма странно.

Не знаю, так иногда бывает, скажем так. С Анастасией знаком косвенно,

— неожиданно огорошил Артур «КП».

В итоге так и непонятно, выйдет ли замуж певица или же это очередной неудачный пиар-ход, чтобы напомнить о себе. К слову, сама Волочкова ранее называла главной любовью своей жизни бизнесмена Сулеймана Керимова. Миллиардер осыпал ее дорогими подарками и даже отписал шикарную квартиру в центре Петербурга, но затем они расстались. А Анастасия до сих пор не может забыть щедрого поклонника.

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