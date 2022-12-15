Звезды

«Знаком косвенно»: таинственный жених Волочковой посмеялся над ее словами о свадьбе

Анастасия Волочкова сделала неожиданное признание — по ее словам, вскоре она станет женой, ведь любимый человек сделал ей предложение руки и сердца. Только вот он пока не спешит радоваться.

О романах Анастасии Волочковой слагают легенды — у ее ног ползали политики, олигархи, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса. А она всем отказывала. Последние годы ее можно было заметить в компании разных мужчин, но до серьезных отношений не доходило. Пока она не встретила таинственного спутника на «Майбахе».

Мужчина по имени Артур оказался владельцем крупной мясной компании. В беседе с журналистами он подтвердил, что автомобиль, на котором рассекает балерина по Москве, — это его личный транспорт, а вот о свадьбе он высказался весьма странно.

Не знаю, так иногда бывает, скажем так. С Анастасией знаком косвенно,

— неожиданно огорошил Артур «КП».

В итоге так и непонятно, выйдет ли замуж певица или же это очередной неудачный пиар-ход, чтобы напомнить о себе. К слову, сама Волочкова ранее называла главной любовью своей жизни бизнесмена Сулеймана Керимова. Миллиардер осыпал ее дорогими подарками и даже отписал шикарную квартиру в центре Петербурга, но затем они расстались. А Анастасия до сих пор не может забыть щедрого поклонника.

Экс-звезда «Фабрики» Савельева рассказала о проблемах со здоровьем после родов«Лекарства не помогали»: муж Сенчиной рассказал, как страшно уходила певица«Ни любви, ни еды, ни денег»: как сложилась судьба знаменитой Светы Букиной

🔥 1
🤯
😁 1
👏
🤔 2
😖 2
💩
Источник фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
Последнее
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждому
Общество, 18 дек 2022 14:23
«Опозорили всю страну»: блогер рассказала, почему ей стало стыдно за русских в Турции
Путешествия, 18 дек 2022 14:00
Во Внуково коллапс: пассажиры в отчаянии
Путешествия, 18 дек 2022 13:09
Не дожил и до 19 лет: хоккеист из России разбился насмерть в Канаде
Спорт, 18 дек 2022 12:25
Что нельзя дарить учителям на Новый год? Педагог дал важный совет
Общество, 18 дек 2022 12:08
Главные новости
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждому
Общество, 18 дек 2022 14:23
Пожар на фабрике во Владивостоке полыхал до неба: видео
Общество, 17 дек 2022 18:48
На заслуженный отдых выйдут немногие: в России готовят новую пенсионную реформу
Общество, Финансы, 16 дек 2022 18:47
«Танцующий уродец»: как Людмила Гурченко провалила пробы в «Карнавальную ночь»
Звезды, Кино, 16 дек 2022 14:46
Где недорого снять дом на Новый год: подборка для Москвы и регионов
Общество, 16 дек 2022 12:32
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории