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«Ни любви, ни еды, ни денег»: как сложилась судьба знаменитой Светы Букиной

Актриса Дарья Сагалова прославилась ролью недалекой блондинки в популярном сериале «Счастливы вместе», но так и не смогла выйти за рамки навязчивого образа.

В 2006 году мало кто думал, что сериал «Счастливы вместе», являющийся адаптацией популярного американского проекта «Женатые… с детьми», заживет своей жизнью и переплюнет оригинал. История семьи Букиных настолько понравилась зрителям, что выходила на экраны несколько лет — а актеры проснулись знаменитыми.

Роль дочки главных героев, обаятельной недалекой блондинки Светы Букиной, которая постоянно жевала жвачку, играла Дарья Сагалова. Выпускница Московского института культуры (между прочим, у нее красный диплом!), а также журфака МГУ настолько четко воплотила образ на экране, что затем много лет отмывалась от него. В нескольких интервью Светлана повторяла, что она не тупая, как ее героиня, и просила режиссеров дать ей необычные драматические роли. Но они по-прежнему видели в ней только блондинку с пышными формами.

Соцсети

В итоге Сагалова стала сниматься все меньше и меньше, но при этом решилась на откровенную фотосессию в мужском журнале, а затем вышла за предпринимателя Константина Масленникова. У них есть трое детей — точно известно о двух девочка, а вот третьего ребенка актриса так до сих пор и не показала.

Главный источник дохода Дарьи — школа танцев, организованная в 2009 году. Она до сих пор не только руководит ей, но и сама периодически преподает, так как имеет большой опыт в этой сфере. А прочитать о том, как сложилась судьба актеров популярного сериала «Счастливы вместе», можно здесь.

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Что же касается кино, то знаменитость уже давно не появлялась на экранах, но недавно заявила: она будет пробовать себя в качестве продюсера, сообщает «Вечерняя Москва» и «7Дней».

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Источник фото: Alexander Keltik/Russian Look/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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