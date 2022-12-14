«Ни любви, ни еды, ни денег»: как сложилась судьба знаменитой Светы Букиной

Актриса Дарья Сагалова прославилась ролью недалекой блондинки в популярном сериале «Счастливы вместе», но так и не смогла выйти за рамки навязчивого образа.

В 2006 году мало кто думал, что сериал «Счастливы вместе», являющийся адаптацией популярного американского проекта «Женатые… с детьми», заживет своей жизнью и переплюнет оригинал. История семьи Букиных настолько понравилась зрителям, что выходила на экраны несколько лет — а актеры проснулись знаменитыми.

Роль дочки главных героев, обаятельной недалекой блондинки Светы Букиной, которая постоянно жевала жвачку, играла Дарья Сагалова. Выпускница Московского института культуры (между прочим, у нее красный диплом!), а также журфака МГУ настолько четко воплотила образ на экране, что затем много лет отмывалась от него. В нескольких интервью Светлана повторяла, что она не тупая, как ее героиня, и просила режиссеров дать ей необычные драматические роли. Но они по-прежнему видели в ней только блондинку с пышными формами.