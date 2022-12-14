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«Лекарства не помогали»: муж Сенчиной рассказал, как страшно уходила певица

Легендарная Золушка Людмила Сенчина всем казалась непобедимой: у нее были слава, деньги, признание, любимый мужчина… Но все это перечеркнул рак.

Людмила Сенчина на протяжении 40 лет была ведущей певицей российской сцены. Знаменитость снималась в передачах, выпускала альбомы и гастролировала по стране. Как вдруг в 2017 после обследования у нее выявили рак поджелудочной железы.

Нужно было срочно начинать лечение, но Люся (именно так называл ее гражданский муж Владимир Андреев. — Прим. «Утро-Новости») сначала откатала все запланированные концерты и только после этого легла в клинику.

За несколько месяцев ей провели 14 курсов химиотерапии, сделали серьезную операцию и настоятельно рекомендовали на время приостановить концерты, но она не слушалась. Вдовец говорит, что после каждой «химии» необходим минимум 21 день на восстановление — Сенчина же вставала через сутки и ехала на концерт.

Естественно, это не могло не отразиться на здоровье. В какой-то момент организм перестал реагировать на лечение.

Болезнь мутировала, привыкала к препаратам, лекарства не помогали, пока все не заполонила,

— сказал Андреев в беседе с KP.RU.

Все до последнего надеялись, что случится чудо и исполнительница сможет встать на ноги, но этого не произошло. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу в середине января 2018 года, а умерла она 25 числа.

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Источник фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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