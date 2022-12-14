Новый скандал вокруг наследства Бориса Моисеева: брат считает, что певца обокрали

Марк Толкач решил устроить войну экс-директору исполнителя Сергею Гороху и доказать свою правоту в суде.

Еще не успело остыть тело Бориса Моисеева, который умер 27 сентября, как его брат Марк Толкач, проживающий в Канаде, всех собак спустил на директора певца Сергея Гороха. Мужчины много лет не могли найти общий язык друг с другом и выясняли отношения.

Марк утверждает: директор оболгал и обокрал Моисеева, присвоив себе квартиру в центре Москвы и другую элитную недвижимость. По самым скромным подсчетам, цифра может составить 100 миллионов рублей.

Толкач говорит, что Моисеева ввели в заблуждение, когда он переписывал документы на Гороха, поэтому организовал проверку правоохранителей — расследование может начаться уже в ближайшие дни.

В итоге брат требует признать себя единственным законным наследником Моисеева, у которого кроме вышеназванной квартиры в Москве, есть апартаменты в Евросоюзе и Дубае, а также ценные бумаги. Подробнее о том, что оставил после себя Борис Михайлович, читайте здесь.

Адвокат Александр Добровинский подчеркивает, что в ситуации теперь будут разбираться компетентные органы, а Сергею Гороху придется доказывать свое право на владение всем, что ему оставил Моисеев, сообщает Telegram-канал Mash.

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