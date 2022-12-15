Экс-звезда «Фабрики» Савельева рассказала о проблемах со здоровьем после родов

Певица, которая была участницей первого сезона «Фабрики звезд», сделала откровенное признание.

Саша Савельева знакома зрителям как одна из участниц популярной группы «Фабрика». Ее создал продюсер Игорь Матвиенко благодаря музыкальному шоу «Фабрика звезд». Певица была одной из самых ярких на этом проекте, и эксперт даже хотел попробовать поработать с ней сольно, но затем решил сделать частью коллектива.

Прошли годы, Савельева гастролировала по всей России, вышла замуж и забеременела. Вместе с мужем, популярным актером Кириллом Сафроновым, они долго мечтали об этом и в итоге смогли добиться желаемого — у них родился сын Леон.

Но радость от общения с наследником сменилась непростым временем: где-то через два месяца у звезды начались проблемы. Саша начала кормить грудью и делала это каждые два часа, так как Леону нужно было быстрее набирать вес, соответственно, ни о каком полноценном сне речи быть не могло.

За пару месяцев нервная система устала: у меня начались панические атаки и тревоги,

— признается Савельева «Леди Mail.Ru».

Певица не стала мучиться, решила взять себя в руки и пошла к психотерапевту. Ей настолько понравилось работать со специалистом, поэтому она регулярно ходила на сессии и даже сама решила выучиться на психолога.

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