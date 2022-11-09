Дмитрий Маликов
«А мы им доверяем»: Жители России назвали любимые лица в рекламе
А вы каким знаменитостям в рекламе верите?9 ноя 2022 15:00
Mia Boyka обиделась на Маликова: «Сразу видно, что человек с молодежью незнаком»
Певица участвует в популярном шоу, где в жюри сидит Дмитрий Маликов. И, кажется, у поп-певицы серьезный конфликт с певцом.21 окт 2022 10:35
Женатый Дмитрий Маликов раскрыл свою настоящую любовь
Певец показал четырехлетнего сына.13 фев 2022 15:00
Певец Дмитрий Маликов показал сына от суррогатной матери
Марку исполнилось 4 года.25 янв 2022 14:08
Дмитрий Маликов всполошил народ признанием о парике
В сети обсуждают шевелюру певца.23 янв 2022 08:00
«Брови натянули не туда»: фотосессия жены Маликова закончилась конфузом
Разница в возрасте супругов бросилась в глаза поклонникам.3 янв 2022 15:00
Отец Маликовой раскрыл, на что уйдет досрочная пенсия: завидовать не стоит
Инна Маликова получает пенсию в 44 года.28 дек 2021 11:22
Певец Дмитрий Маликов готов был променять жену на победительницу конкурса красоты
Исполнитель изменял матери Стефании.17 ноя 2021 12:38
Дело в деньгах: раскрыто, почему Маликов больше волнуется за младшего ребенка
Певец меньше переживал за Стефанию.9 ноя 2021 14:39
Счастливый папа: Дмитрий Маликов показал подарок 3-летнего сына, сделанный его руками
Дети поздравили звездного отца с праздником.24 фев 2021 17:27
«Как сестренки!»: Стеша Маликова трогательно обратилась к маме и показала редкое совместное фото
Поклонники удивились сходству матери и дочери.16 фев 2021 12:20
«Три года — как одно мгновение!»: 50-летний Дмитрий Маликов поделился фото сына в день его рождения
Музыкант с семьей проводят каникулы на Мальдивах.25 янв 2021 14:01
«Солнечные зайчики»: 20-летняя дочь Маликова похвасталась фигурой на нежном пляжном фото с младшим братом
Поклонники высоко оценили трогательные семейные снимки.20 янв 2021 11:44
«Не верьте интернету»: Дмитрий Маликов ответил на слухи о завершении карьеры
Певец рассказал, что не планирует уходить со сцены.30 дек 2020 09:47
«Всех открыли, а нам не дают выступать»: Маликов поддержал бойкотирующего «огоньки» Меладзе
Исполнитель хита Love story рассказал о проблемах артистов.29 дек 2020 10:59
«Юные тиктокеры»: Маша Горбань и Дмитрий Маликов исполнили трендовый танец
Поклонники отметили, что 50-летний певец отлично выглядит.23 дек 2020 10:12
«Сад из молодильных яблочек»: «нестареющий» Дмитрий Маликов с дочерью очаровали соцсети нежным фото
Селфи с дочерью порадовало поклонников певца.1 дек 2020 21:49
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