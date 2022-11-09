А вы каким знаменитостям в рекламе верите?

Несмотря на то что реклама многих в нашей стране бесит, знаменитостей на экране люди видеть хотят. «Анкетолог» только недавно это выяснил и теперь решил уточнить: кто же они, самые желанные лица для рекламных роликов?

На манеже всё те же

Безусловный лидер рейтинга — Дмитрий Нагиев. Будь зрителю 18 или 55, именно это добродушное лицо вызывает больше всего доверия.

На втором месте — Полина Гагарина. На третьем — Ольга Бузова.

Предпочтения немного различаются в зависимости от возраста зрителя, но круг лиц остается довольно привычным. Так, у зрителя в возрасте 26–35 лет тройку любимых лиц в рекламе замыкает не Бузова, а Дмитрий Маликов. А у тех, кому за 55, она выглядит немного иначе: Константин Хабенский на первом месте, за ним опять же Маликов, и на третьем месте Сергей Безруков, сообщает «Анкетолог».

Некоторые знаменитости оказались действительно удачным попаданием в образ бренда. Дмитрий Маликов уже прочно ассоциируется с «Озоном». Прошлогодняя реклама акции «Руки-загребуки» с ним и Полиной Гагариной стала настолько успешной, что через год к ролику отсняли продолжение.

Дмитрий Нагиев в МТС породил целую серию народных мемов и слился с имиджем этого оператора. Слияние длится с 2013 года и до сих пор. Кстати, сотрудничество Вадима Галыгина с «Эльдорадо» началось еще раньше, в 2008 году.

А Брюса Уиллиса помните?

Участие Крепкого Орешка в рекламе банка «Траст» привело к тому, что рынок вкладов вырос на 145%.

Понятно, что такой типаж очень хочется в свою рекламу, что и сделал «Мегафон»: голливудский актер, кстати, в том ролике даже не снимался, это дипфейк, цифровая обработка образа.

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