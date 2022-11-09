Все новости Константин Хабенский

Константин Хабенский

Звезды
«А мы им доверяем»: Жители России назвали любимые лица в рекламе
А вы каким знаменитостям в рекламе верите?
Звезды
Анну Чиповскую приняли в МХТ имени Чехова
Ранее популярная актриса работала в Московском театре Олега Табакова.
Общество
Врачи проглядели рак груди у мужчины в Австралии
46-летнему отцу двоих детей должны были поставить онкологический диагноз еще три года назад.
Звезды
Константин Хабенский не может забыть жену, скончавшуюся от рака 14 лет назад
Хабенский женился во второй раз лишь спустя 10 лет после смерти супруги.
Звезды
Филипп Киркоров продал платья дочери за 3,4 миллиона
Исполнитель жертвует на благотворительность.
Звезды
Подаривший бездомной бабушке квартиру Дава вызвал смех: «Абсолютный хайп»
Бывший бойфренд Ольги Бузовой отказался от участия в «Песне года».
Звезды
Стыдоба: топ-5 глупых высказываний Пересильд, вызвавших отвращение у фанатов
Поклонники отвернулись от актрисы Юлии Пересильд, которую обвинили в излишнем самолюбовании и цинизме после одного из последних интервью.
Звезды
«Глупость»: Поргина резко высказалась о деятельности Хабенского
Вдова Караченцова недовольна постановкой Богомолова.
Звезды
Дюжев не врал: доказано, что актер может умереть после экранной смерти в кино
Эксперт рассказала, почему актеры повторяют судьбы своих героев.
Звезды
Дарья Мороз вернулась в МХТ им Чехова после смены худрука
Звезда покинула сцену МХТ после конфликта с художественным руководителем.
Звезды
Бутусов назвал назначение Хабенского худруком МХТ ошибкой
Константин Хабенский стал художественным руководителем МХТ имени Горького.
Звезды
Хабенский занял должность худрука МХТ имени Чехова
Для Константина Хабенского это первая серьезная должность в театре.
Кино
Где снимали российский сериал «За час до рассвета»?
Российский мини-сериал с Константином Хабенским в главной роли вышел на экраны в начале 2021 года. 
Кино
Кто озвучивает «Смешариков»?
За 2D-Бараша говорит Вадим Бочанов, а за Чёрного Ловеласа, мечту Нюши, – Антон Виноградов.
Звезды
«Пусть говорят»: Катя Лель ответила на слухи о том, что отцом ее дочери является Хабенский
Звезда считает такие версии смешными.
Звезды
«В психушку не отправят»: Любовь Константинова рассказала о преимуществе ношения масок
Благодаря СИЗ актриса чувствует себя свободно.
Звезды
«Был вполне приличным учеником»: Сергей Бурунов вспомнил о школьных годах
Актер поддержал благотворительный фонд коллеги. 
Звезды в соцсетях
«Манкая женщина»: звезда «ИП Пироговой» Анфиса Черных подразнила поклонников чувственным фото в купальнике
Артистка отправилась на каникулы на Бали.
Дети
«Три красавицы»: Юлия Пересильд показала дочек от Алексея Учителя и главную домашнюю любимицу
Актриса поздравила всех с Крещением.
Дети
А бабушку называет мамой: как выглядит живущий в Испании 13-летний сын Хабенского
В Сети появились редкие кадры наследника Хабенского.
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
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«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
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Общество, 16 ноя 2022 12:27
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Общество, 16 ноя 2022 11:44
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Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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