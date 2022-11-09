Константин Хабенский
«А мы им доверяем»: Жители России назвали любимые лица в рекламе
А вы каким знаменитостям в рекламе верите?9 ноя 2022 15:00
Анну Чиповскую приняли в МХТ имени Чехова
Ранее популярная актриса работала в Московском театре Олега Табакова.25 окт 2022 09:25
Врачи проглядели рак груди у мужчины в Австралии
46-летнему отцу двоих детей должны были поставить онкологический диагноз еще три года назад.4 окт 2022 16:42
Константин Хабенский не может забыть жену, скончавшуюся от рака 14 лет назад
Хабенский женился во второй раз лишь спустя 10 лет после смерти супруги.12 янв 2022 11:13
Филипп Киркоров продал платья дочери за 3,4 миллиона
Исполнитель жертвует на благотворительность.13 дек 2021 12:22
Подаривший бездомной бабушке квартиру Дава вызвал смех: «Абсолютный хайп»
Бывший бойфренд Ольги Бузовой отказался от участия в «Песне года».7 дек 2021 14:25
Стыдоба: топ-5 глупых высказываний Пересильд, вызвавших отвращение у фанатов
Поклонники отвернулись от актрисы Юлии Пересильд, которую обвинили в излишнем самолюбовании и цинизме после одного из последних интервью.12 ноя 2021 16:06
«Глупость»: Поргина резко высказалась о деятельности Хабенского
Вдова Караченцова недовольна постановкой Богомолова.10 ноя 2021 16:24
Дюжев не врал: доказано, что актер может умереть после экранной смерти в кино
Эксперт рассказала, почему актеры повторяют судьбы своих героев.9 ноя 2021 15:04
Дарья Мороз вернулась в МХТ им Чехова после смены худрука
Звезда покинула сцену МХТ после конфликта с художественным руководителем.9 ноя 2021 11:10
Бутусов назвал назначение Хабенского худруком МХТ ошибкой
Константин Хабенский стал художественным руководителем МХТ имени Горького.29 окт 2021 15:52
Хабенский занял должность худрука МХТ имени Чехова
Для Константина Хабенского это первая серьезная должность в театре.28 окт 2021 10:13
Где снимали российский сериал «За час до рассвета»?
Российский мини-сериал с Константином Хабенским в главной роли вышел на экраны в начале 2021 года.27 окт 2021 12:42
Кто озвучивает «Смешариков»?
За 2D-Бараша говорит Вадим Бочанов, а за Чёрного Ловеласа, мечту Нюши, – Антон Виноградов.13 окт 2021 15:00
«Пусть говорят»: Катя Лель ответила на слухи о том, что отцом ее дочери является Хабенский
Звезда считает такие версии смешными.12 окт 2021 08:24
«В психушку не отправят»: Любовь Константинова рассказала о преимуществе ношения масок
Благодаря СИЗ актриса чувствует себя свободно.7 окт 2021 14:06
«Был вполне приличным учеником»: Сергей Бурунов вспомнил о школьных годах
Актер поддержал благотворительный фонд коллеги.20 сен 2021 14:32
«Манкая женщина»: звезда «ИП Пироговой» Анфиса Черных подразнила поклонников чувственным фото в купальнике
Артистка отправилась на каникулы на Бали.8 фев 2021 15:43
«Три красавицы»: Юлия Пересильд показала дочек от Алексея Учителя и главную домашнюю любимицу
Актриса поздравила всех с Крещением.20 янв 2021 13:20
А бабушку называет мамой: как выглядит живущий в Испании 13-летний сын Хабенского
В Сети появились редкие кадры наследника Хабенского.18 янв 2021 10:20
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