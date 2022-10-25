Анну Чиповскую приняли в МХТ имени Чехова

Ранее популярная актриса работала в Московском театре Олега Табакова.

Актриса Анна Чиповская в конце мая в социальных сетях подтвердила, что уходит из театра имени Олега Табакова, где была ведущей актрисой на протяжении нескольких сезонов. По ее словам, у нее были личные причины на это — многие тогда подумали, что знаменитость сосредоточится на кинокарьере, которая у нее складывается более чем удачно.

Но уже в октябре она появилась в МХТ имени Чехова, куда ее пригласил Константин Хабенский. Впервые она выйдет на сцену 27 октября в спектакле «Сирано де Бержерак», исполнив роль Роксаланы. К слову, это новая постановка Перегудова, где главную роль до этого исполняла жена Федора Бондарчука.

Чиповская будет играть эту роль в составе с Паулиной Андреевой,

— написали в официальных сетях МХТ имени Чехова.

Напомним, что в театре Табакова Анна служила больше 20 лет. Впервые она вышла на прославленную сцену, еще когда училась на курсе Константина Райкина, а затем была принята на в труппу на постоянной основе.

Интересно, что СМИ связывают уход Чиповской конфликтом с Владимиром Машковым — худруком, который пришел на смену умершему Табакову. Анна якобы не слишком разделяла его патриотическую позицию, поэтому решила написать заявление об увольнении.

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