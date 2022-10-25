Звезда сериала «Ментовские войны» Устюгов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Александр находится в больнице под пристальным вниманием врачей.

46-летний Александр Устюгов попал в больницу — об этом сообщили его родственники, которые привезли актера фильма «Двадцать восемь панфиловцев» в одну из местных клиник. Как выяснилось позже, звезда экрана жаловался на боли в груди — он не мог дышать и плохо себя чувствовал.

Врачи сказали, что это связано с сердечными проблемами. Сейчас он находится в стационаре, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Его оставили в клинике, чтобы проверить и решить, какое лечение выбрать дальше.

Отметим, что ранее он не жаловался на здоровье. Более того, актер всегда следил за собой и занимался спортом.

К слову, Устюгов является известным актером, который играет не только в театре, но и в кино. Самая известная его работа — телепроект «Ментовские войны», где он воплотил на экране образ Романа Шилова. Кроме того, он засветился в таких громких российских хитах, как «Двадцать восемь панфиловцев», а также кинокартине «Викинг» и историческом фильме «Союз спасения».

С недавних пор он еще и активно выступает как музыкант, представляя свою сольную программу, куда входят не только рок-композиции, но и блюз, джаз и соул, сообщает Telegram-канал 112.

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