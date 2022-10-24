На Анну Большову завели уголовное дело после смертельного ДТП

Звезда «Ленкома» насмерть сбила пешехода — молодую женщину и мать двоих детей. Сейчас следствие разбирается в обстоятельствах этой истории.

14 октября Анна Большова ехала на своем внедорожнике в сторону загородного дома, который находится в Калужской области. Актриса не заметила пешехода и сбила его — это была женщина 30 лет. От полученных травм она скончалась на месте.

Следствию необходимо установить, как произошло ДТП. Есть версии, что умершая сама бросилась под колеса, по другой версии Большова все-таки наехала на нее. Высказывается и мысль, что пострадавшая уже была мертва, когда случилась авария. Ясно одно: в момент наезда она была в нетрезвом состоянии, в отличие от Большовой, которая тут же прошла тест.

После нескольких дней разбирательств стало понятно, что на Анну Большову заведут уголовное дело, — так и получилось. Она проходит по части 3 статьи 264 УК РФ, в которой говорится про нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Звезде «Ленкома» может грозить до пяти лет тюрьмы.

Правда, адвокаты будут настаивать на ее невиновности, и уже есть версии, что актрисе просто дадут условный срок.

Интересно, что 46-летняя Большова до сих пор никак не прокомментировала ДТП. Через 4 дня после аварии она пришла на пресс-коференцию в «Ленком» и вела себя как ни в чем не бывало. После того, как все выяснилось в СМИ, перестала отвечать на звонки. При этом вышла на сцену 21 и 22 октября, сыграв в спектакле, и не отменила ближайшие представления.

Отметим, что в самом «Ленкоме» полностью на стороне Анны. Гендиректор Марк Варшавер сказал, что Большова ни в чем не виновата, а пострадавшая сама бросилась под колеса.

Совершенно иначе считает семья погибшей, которая удивлена поведением Анны. Та даже не связалась с пострадавшими и не предложила помочь в организации похорон, сообщает ТАСС.

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