Куда делся Гуревич: ведущий «Сто к одному» больше не ведет программу

Уже который выпуск любимая передача «Сто к одному» выходит без своего ведущего, поэтому назревает вопрос: куда делся Гуревич?

Александр Гуревич вел шоу «Сто к одному» на протяжении 24 лет. Бессменный ведущий был локомотивом популярного шоу, которое каждые выходные радовало публику. Его фишка была в том, что ведущий задавал вопрос, простые люди с улицы отвечали на него, а участникам в студии необходимо было понять, какой ответ набрал максимальное количество голосов.

За годы выхода программу посетили не только обычные участники, но и многие знаменитости. Шоу было позитивным, предлагало по-новому взглянуть на многие вещи и заряжало бодростью на весь день. Но теперь на месте ведущего другой человек. Куда же делся Гуревич?

Оказалось, что Александр негативно воспринял многие политические события, происходящие в стране, поэтому еще весной принял решение покинуть шоу. Какое-то время зрители, не знающие интернет, не замечали этого, так как выпуски были сняты на несколько месяцев вперед, а затем показывали повторы, а осенью ведущий сменился.

Им стал продюсер сериала «Бригада» Александр Акопов. Мудрый и яркий специалист, как кажется продюсерам, органично влился в коллектив, правда, не все зрители оценили это. У Акопова, по мнению многих, нет той харизмы и того опыта, который был у Гуревича. После одного из выпусков начался хейт в его сторону.

Пока что нового ведущего менять не собираются, нужно дать возможность ему проявить себя, а зрителям — привыкнуть к обновлению. Руководство телеканала пока довольно его работой и смотрит на изменения с позитивом.

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