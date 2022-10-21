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«Пала духом»: друзья рассказали, как Анна Большова живет после смертельного ДТП

Актриса насмерть сбила женщину в Калужской области.

Страшное ДТП произошло 14 октября. Актриса была трезва и двигалась по направлению к своему дому на внедорожнике, как вдруг сбила 30-летнюю мать двоих детей Олесю. От полученных травм та скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Четыре дня спустя Большова принимала участие в пресс-конференции по случаю нового сезона в «Ленкоме», и ничто не выдавало в ней женщину, которая стала участницей смертельного ДТП. Правда вскрылась 20 октября, когда об этом начали писать все СМИ. Анна тут же выключила телефон, как и ее помощники. А на вопросы смог ответить лишь гендиректор театра Марк Варшавер.

Позже в легендарном «Ленкоме» вышли на связь и сказали, что Большовой сейчас очень тяжело, но она старается не показывать это.

Пала духом,

— прокомментировал ситуацию источник, знакомый с ситуацией MK.RU.

Анна серьезно переживает из-за того, что произошло, плохо спит, а также отказывается с кем-либо общаться. В театре не сомневаются, что Большова сильная и справится со всем, что с ней случилось, просто нужно время. Она даже не стала отменять ближайшие спектакли, хотя могла бы попросить замену.

Так, 22 октября Большова она играет роль Голды в «Поминальной молитве». Кроме того, она принимает участие в шести постановках «Ленкома», а за месяц на сцену театра актриса выходит не менее десяти раз.

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Источник фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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