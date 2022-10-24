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Дочь Сергея Бодрова впервые станет мамой — фото

Ольга не скрывает интересного положения.

24-летняя дочь погибшего актера Сергея Бодрова-младшего вскоре станет мамой. Об этом она сама рассказала на презентации нового проекта «Велга», которая прошла в Москве.

Интересно, что Бодрова связала себя узами брака с актером Театра имени Маяковского Сергеем Быстровым два года назад. Пара несколько лет до этого состояла в отношениях, поэтому их союз стал логичным продолжением любовной истории.

Сама Ольга рада будущему пополнению в семействе, но не спешит рассказывать об интересном положении. Она просто счастлива и готова к материнству.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Globallookpress

Отметим, что Ольга — дочь погибшего в Кармадонском ущелье Сергея Бодрова-младшего. На съемочную команду сошел ледник, который не оставил им шанса. Бодрова долгое время не хотела быть актрисой из-за того, что ее постоянно бы сравнивали с отцом и знаменитым дедом, но в итоге ближе к 18 поняла, актерство — это именно то, что она искала.

Будущая мама не только активно снимается в кино и уже получила несколько значимых наград, например в Сочи, но и является звездой театра «Мастерская Петра Фоменко». Кроме того, из Бодровой делают модель. Недавно она приняла участие в стильной фотосессии одного модного журнала, где рассказала, что не считает себя красавицей, а свою внешность описала как «странную».

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Источник фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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