Дочь Сергея Бодрова впервые станет мамой — фото

Ольга не скрывает интересного положения.

24-летняя дочь погибшего актера Сергея Бодрова-младшего вскоре станет мамой. Об этом она сама рассказала на презентации нового проекта «Велга», которая прошла в Москве.

Интересно, что Бодрова связала себя узами брака с актером Театра имени Маяковского Сергеем Быстровым два года назад. Пара несколько лет до этого состояла в отношениях, поэтому их союз стал логичным продолжением любовной истории.

Сама Ольга рада будущему пополнению в семействе, но не спешит рассказывать об интересном положении. Она просто счастлива и готова к материнству.