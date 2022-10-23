Причина смерти Хагрида: Робби Колтрейн имел целый букет болезней

Названа причина смерти знаменитого шотландского актера Робби Колтрейна, прославившегося ролью Хагрида.

Причиной смерти Хагрида, актера Робби Колтрейна, стал целый букет болезней, который озвучили журналисты. Официально в документах значится полиорганная недостаточность, что означает, что у него были повреждения нескольких функциональных систем в организме.

Если подробно, то специалисты обнаружили у него сепсис, инфекцию нижних дыхательных путей, диабет второго типа, проблемы с лишним весом, а также блокаду сердца. Все это привело к тому, что он скончался на 73-м году жизни в больнице.

Отметим, что последнее появление Робби в кино связано с Гарри Поттером — зимой в честь 20-летия картины вышел специальный выпуск на телеканале HBO, где показали всех участников знаменитой истории про мальчика-волшебника, который выжил.

Колтрейн признался, что его Хагрид не просто герой, а персонаж для целого поколения. Это его лучшая и любимая роль — за ней будут наблюдать еще много-много лет, каждый раз открывая что-то новое. Даже когда его не станет. Зимой он отказался принимать участие в фестивале Comic-Con в Сан-Диего, а затем не пришел и на несколько шоу, где должен был рассказать о Гарри Поттере.

В связи с кончиной исполнителя роли Хагрида его коллеги по фильму выразили соболезнования и предложили увековечить память актера, сообщает DailyMail.com.

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