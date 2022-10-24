Вооруженный актер сериала «Тайны следствия» пытался ограбить банк

Актер Андрей Божанов решил необычным способом избавиться от кредиторов.

Актер Андрей Божанов, снимавшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», накануне попытался ограбить банк с оружием. Его действия остановила кассир-оператор, которая, почуяв опасность, нажала тревожную кнопку и спряталась под столом.

Как выяснилось позже, Божанов не ожидал такой реакции, поэтому решил скрыться со своим пистолетом с места преступления, но по горячим следам его задержали сотрудники полиции — прямо на лестнице его квартиры.

Сообщается, что у Андрея был бизнес, который рухнул из-за пандемии. Он задолжал кредиторам пять миллионов рублей — если верить сайту судебных приставов, — а платить ему было нечем. Поэтому он решил таким необычным способом избавиться от проблем.

Полицейским он заявил, что ждал их, потому что сам хочет отправиться в тюрьму — это поможет ему на время избавиться от груза расплаты по кредитам.

На данный момент известно, что Божанов проходит как фигурант уголовного дела по статье «Разбой», если его вину докажут, то он может сесть в колонию на 15 лет.

Отметим, что Андрей Божанов сыграл в таких культовых сериалах, как «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Интересно, что еще в начале 2022 года вышел сериал «Свои-5», где актер также играл, а до этого в 2019-м зрители могли видеть его в фильме «Невский. Тень Архитектора», сообщает KP.RU.

Причина смерти Хагрида: Робби Колтрейн имел целый букет болезнейБеременную Ольгу Орлову обокрали в Милане и забрали важные уколы для животаГорячая фотосессия звезды «Ворониных» Волковой стала причиной конфликта с мужем