Беременную Ольгу Орлову обокрали в Милане и забрали важные уколы для живота

44-летняя экс-солистка «Блестящих» вместе с мужем попала в ужасную ситуацию, которая осложняется ее интересным положением.

Ольга Орлова осенью объявила о том, что ждет ребенка. Для певицы он станет вторым, правда, после большого перерыва. Знаменитость признается, что у нее с мужем было несколько неудачных попыток забеременеть, поэтому сейчас она очень внимательно относится к своему интересному положению.

Чтобы не нервничать и побольше отдыхать, звезда отправилась в Европу, где в теплом климате ей комфортнее. За здоровьем Орловой наблюдает личный врач — он прописывает лекарства и все необходимое для развития плода. В том числе ей необходимы специальные уколы в живот.

Накануне она прилетела в Милан, где хотела спокойно провести время с любимым, как вдруг обнаружила, что их багаж потеряли. Орловой обидно за дорогую одежду и предметы косметики, но больше она переживает за то, что там были важные лекарства.

Я без них не могу! Как так-то,

— сетует Ольга в личном блоге.

Кроме того, она поделилась и тем, что накануне у нее из сумочки выкрали все деньги. Она носила наличность с собой, так как российские карточки не работают в Европе. Но кто-то смог добраться до ее предмета гардероба и стать обладателем крупной суммы денег. Правда, винить звезда никого не собирается, так как это полностью ее вина.

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